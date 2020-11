Lista Samsung telefona i tableta koji će dobiti Android 11 i One UI 3.0

Na mreži se pojavila lista koja sadrži 90 Samsung telefona i tableta koji bi (možda) u narednih nekoliko meseci mogli da dobiju upgrade na Android 11 operativni sistem i One UI 3.0 korisnički interfejs. U listi su se, između ostalih, našli modeli iz Samsung Galaxa A, M, Note, S i Tab serija uređaja.

Lista je navodno potvrđena, mada po svemu sudeći nju nije objavio Samsung. Pored novijih modela, za koje se očekivalo da će dobiti upgrade, u njoj su se našli i stariji modeli, kao što su Galaxy S10 i Note 10, kao i veliki broj uređaja iz Galaxy A serije. Ipak, treba naglasiti da je broj modela suštinski manji od 90, pošto su u listi razdvojene varijante istih modela uređaja (recimo, isti telefon sa i bez 5G podrške).

Samsung je u avgustu najavio da će noviji modeli uređaja imati bar tri Android OS update-a, a prema najavama iz kompanije, stabilna, finalna verzija One UI 3.0 interfejsa biće dostupna od decembra. Upgrade će prvo biti dostupan za flagship modele (iz Galaxy S20 i Note 20 serija, koji trenutno koriste One UI 2.5), a zatim će se „spuštati“ u niže klase. Što se One UI 3.0 interfejsa tiče, on će pre kraja ove godine biti dostupan u Evropi i SAD-u, dok će se u ostalim delovima sveta pojaviti nekoliko meseci kasnije.

U nastavku je kompletna lista uređaja za koje se očekuje da će dobiti Android 11 i One UI 3.0:

Galaxy A Quantum Galaxy A01 Galaxy A01 Core Galaxy A10 Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A20s Galaxy A21 Galaxy A21s Galaxy A30 Galaxy A30s Galaxy A31 Galaxy A40 Galaxy A40s Galaxy A41 Galaxy A42 5G Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy A51 Galaxy A51 5G Galaxy A51 5G UW Galaxy A60 Galaxy A70 Galaxy A70s Galaxy A71 Galaxy A71 5G Galaxy A71 5G UW Galaxy A80 Galaxy A8s Galaxy A90 Galaxy A90 5G Galaxy Fold Galaxy Fold 5G Galaxy M01 Galaxy M01 Core Galaxy M10 Galaxy M11 Galaxy M20 Galaxy M21 Galaxy M30 Galaxy M30s Galaxy M31 Galaxy M31s Galaxy M40 Galaxy M51 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 5G Galaxy Note 10 Lite Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note 10 Plus 5G Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 5G Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Note 20 Ultra 5G Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10 Lite Galaxy S10 Plus Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20 5G Galaxy S20 5G UW Galaxy S20 FE Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Plus Galaxy S20 Plus 5G Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy Tab A 10.1 2019 Galaxy Tab A 8.0 2019 Galaxy Tab A 8.4 2020 Galaxy Tab A7 10.4 2020 Galaxy Tab Active Pro Galaxy Tab S3 Galaxy Tab S5e Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 5G Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7 5G Galaxy Tab S7 Plus Galaxy Tab S7 Plus 5G Galaxy XCover 4s Galaxy XCover Pro Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip 5G Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold2 5G

Izvor: Notebook Check

