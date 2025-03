Litijum-jonske baterije za Google data centre

Ponekad i najmanje vesti mogu ukazivati na veće trendove koji vrebaju ispod površine. Primer: Google je krajem prošlog meseca objavio da je instalirao 100 miliona litijum-jonskih ćelija u svojim centrima podataka kako bi obezbedio rezervnu snagu za svoje servere.

Sama po sebi, to nije potresna vest. Ali to osvetljava trend koji se širi svetom. Baterije su svuda, a zahvaljujući nemilosrdnom nastojanju da se smanje troškovi električnih vozila, one izazivaju promene u bezbroj delova privrede.

Pre mnogo godina, u Google-ovim centrima podataka, serverski regali su bili usidreni rezervnim jedinicama olovnih baterija. Pouzdano rešenje, ali glomazno, teško i ne toliko moćno.

Ali kako ih je Google zamenio litijum-jonskim ćelijama, prednosti su se umnožavale. Google kaže da ćelije koje koristi imaju dvostruko veću snagu i zauzimaju upola manje prostora od starih olovnih baterija. Kao rezultat, kompanija je bila u mogućnosti da smanji broj potrebnih ćelija za tri četvrtine.

U tom prostoru, Google može da ugura više servera, stvari koje im donose novac, za razliku od baterija, koje su više kao fizički oblik osiguranja. Trebalo bi da ih imate u hitnim slučajevima, ali treba da kupite samo ono što vam je apsolutno potrebno. S obzirom na to da razvoj jednog kvadratnog metra novog centra podataka košta najmanje 125 dolara, prema programeru JLL, svaki inč se računa.

Trend baterije kao disruptora se takođe pojavljuje i drugde.

U domove ljudi postavljaju velike, višekilovatne baterije za skladištenje viška solarne energije i održavanje svetla upaljenim kada nestane struje. U kampovima koriste prenosive baterije da zamene bučne, štetne generatore. Jedan startup čak koristi male ćelije da izmesti suvi led iz pošiljki medicinskih uzoraka, nudeći finiju kontrolu temperature i mnoštvo podataka za praćenje za pokretanje.

Izvor: techcrunch.com

Podelite s prijateljima

Tweet