Litujum-sumporna baterija zadržava 80% kapaciteta punjenja nakon 25.000 ciklusa

Međunarodni tim naučnika za materijale razvio je litijum-sumpornu bateriju koja može da zadrži 80% svog kapaciteta punjenja nakon 25.000 ciklusa.

Kako bi baterije bile manje i lakše naučnici neprestalno tražne nove materijale. Trenutno je veliki akcenat stavljen na mogućnosti koje pruža litijum. Problem koji se javio kod ovog materijala je pronalaženje materijala koji može da ga drži kao bi baterije bile lakše i kompaktnije.

Jedan od pogodnih materijala je sumpor zbog svog kvaliteta, dostupnosti i niske cene. Kod nekih reakcija između sumpora i litijuma dolazi do gubitka jona i do tendencije širenja. Ova tendencija dovodi do degradacije i kratkog veka trajanja baterije.

Međutim, istraživački tim u Kini je pronašao način da zaobiđe takve probleme i napravio bateriju koja može da izdrži duže od drugih baterija tokom hiljada ciklusa punjenja. U ovom slučaju koristi se sumpor za stvaranje čvrste elektrode u kombinaciji sa borom, litijumom, fosforom i jodom.

Rezultati do kojih je došao ovaj tim su impresivni. Baterija može mnogo brže da se puni u odnosu na standardne čak i pri veoma visokim temperaturama. Posebna osobina ove baterije je kapacitet punjenja od 80% nakon 25.000 ciklusa punjenja i pražnjenja. Ovo je značajan pomak u odnosu na litijum-jonske baterije koje degradiraju nakon 1.000 ciklusa.

Istraživački tim nastavlja da traga za drugim materijalima koji mogu da osiguraju visok nivo efikasnost baterije male težine.

