LiveGuard automatski uklanja reklame kada prenosi „pođu po zlu“

Prenosi uživo mogu da budu nepredvidivi – što je, donekle, i deo njihove draži. Ali ne i za brendove koji izbegavaju rizik, a razmišljaju o sponzorstvu prenosa uživo na Twitch-u, Kick-u ili YouTube-u. Novi AI proizvod bi mogao da ublaži njihovu anksioznost – tako što će uklanjati reklame čim se prenos „otme kontroli“.

Reč je o LiveGuard-u, alatu kompanije NexTide Media, specijalizovane za rad sa strimerima.

LiveGuard analizira reči koje su oglašivači označili kao problematične, ali i njihov kontekst, jezik, temu, ton i emociju. Na osnovu tih signala, veštačka inteligencija procenjuje da li je sadržaj prihvatljiv ili ne, i ako nije – automatski uklanja brend iz prenosa.

„Brendovi mogu precizno definisati svoje granice, birajući da izbegnu ili dozvole kategorije poput NSFW diskusija, političkog sadržaja, psovki ili drugih osetljivih tema – čime dobijaju potpunu kontrolu nad tim gde i kako se njihove kampanje prikazuju“, navodi se u saopštenju NexTide-a.

LiveGuard se promoviše kao inovativno rešenje jer funkcioniše u realnom vremenu, unutar samog prenosa, i odluke donosi momentalno. Popularni Minecraft strimer JeromeASF pohvalio je alat rečima: „LiveGuard daje kreatorima i oglašivačima samopouzdanje da bezbedno sarađuju, štiteći iskustvo prenosa uživo bez ograničavanja kreativnosti“.

Kompanija NexTide, fokusirana na oglašavanje u live medijima, navodi da su njene usluge već koristili State Farm, NFL i BET Awards.

Prenosi uživo poznati su po tome što često pođu po zlu – postoji čak i čitav Reddit thread posvećen „live failovima“. Čak je i Ilon Mask doživeo neprijatnost tokom prenosa u avgustu, kada je besno napustio live sesiju nakon što je postao meta sajber-nasilnika, to jest gejmera koji su se okomili na njega.