Ljudi dele lične stvari na platformi LinkedIn

Ljudima nikad dosta društvenih mreža. Bez obzira što svoje privatne stvari mogu da dele na više različitih platformi, i LinkedIn sve više služi za to.

U najnovijem videu, u kojem bivši komercijalni direktor Kumaresh Pattabiraman objašnjava novonastale promene, može da se čuje da su korisnici sve ličniji na LinkedIn-u, a to znači da se granica između poslovnog i privatnog sve više zamagljuje. On dalje ističe da je od početka pandemije korona virusa postalo opšteprihvaćeno da se svuda dele lične stvari, a u to vreme su ljudi sve više počeli da mešaju biznis i privatni život.

Tako se i na LinkedIn postuje sve – od učešća na maratonu do političkih stavova, pa se sve više čini da se ova platforma takmiči s društvenim mrežama kao što je Facebook. To nije nužno loše, dok se ne radi o zloupotrebi. Pre godinu dana se pisalo o tome da LinkedIn služi i kao dejting aplikacija, čak i kad neko na to ne pristaje.

Potraga za ljubavnim konekcijama je često iscrpljujuća, uprkos tome što se čini da su nam drugi dostupniji nego ikada pre. Sve je više dejting aplikacija, ali pojedini romantične veze traže i drugim mestima. Recimo baš na platformi LinkedIn.

U studiji koju je 2022. godine sproveo Singles Reports se došlo do zaključka da je čak 80% ispitanika koji su bez partnera umorno od potrage. Kažu da su iscrpljeni zbog tradicionalnih dejting akacija, pa je zato valjda sve više onih koji ljubav traže i na onim aplikacijama koje nisu za to predviđene.

Mediji pišu da se parovi sve češće upoznaju na platformama kao što su Strava i Duolingo, te da se X praktično pretvorio u dejting sajt. Ni LinkedIn ne zaostaje, pa više nije neobično da neko dobije poruku koja nije ni u kakvoj vezi s novim poslom. Postavlja se pitanje da li je u vreme sve manje bezbednosti na internetu pametno tražiti romantične veze na ovaj način?

Prema anketi koju je sproveo DatingNews, čak 52% ispitanika je bar jednom otišlo na romantični sastanak koji je ugovoren preko aplikacija koje nisu napravljene za to, a mnogi su naveli LinkedIn. To nije nužno dobra vest – prema ispitivanju koje je sprovedeno 2023. godine među hiljadu LinkedIn korisnica, čak 91% je prijavilo da je bar jednom dobilo neprikladnu poruku na LinkedIn-u. Ovo ne samo da nije u skladu s pravilima korišćenja ove platforme, već je i vrlo zabrinjavajuće, a kao rešenje se preporučuje lakši sistem za prijavljivanje.

