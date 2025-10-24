Ljudi koji se okreću veštačkoj inteligenciji za savete o ljubavi

Ranije ove godine, Rejčel iz Šefilda želela je da raščisti odnose sa muškarcem s kojim je ranije izlazila, pre nego što ga ponovo vidi u društvu zajedničkih prijatelja.

AI postaje digitalni savetnik za veze, ali stručnjaci upozoravaju na moguće rizike

„Koristila sam ChatGPT za traženje posla, ali sam čula da ga neko koristi i za savete u vezi,“ kaže ona, ne želeći da otkrije pravo ime. „Bila sam uznemirena i želela sam savet, ali nisam htela da uključujem prijatelje.“ Pre razgovora sa bivšim partnerom, obratila se ChatGPT-u. „Pitala sam: kako da vodim ovaj razgovor, a da ne zvučim defanzivno?“ Odgovor ju je iznenadio: „ChatGPT to često radi, ali rekao je nešto poput ‘ovo je jako samosvestan pristup, pokazuje emotivnu zrelost; evo nekoliko saveta’. Delovalo je kao navijač na mojoj strani, kao da sam ja u pravu, a on nije.“

Kaže da joj je savet bio „koristan“, ali da je jezik bio „kao iz terapije – pun izraza poput ‘granice’ i ‘emocionalna sigurnost’“. Ipak, uzela je samo ono što joj je pomoglo da se ohrabri i uradi to po sopstvenim pravilima.

AI kao novi „prijatelj za savet“

Rejčel nije usamljena. Istraživanje platforme Match pokazuje da gotovo polovina pripadnika generacije Z (rođenih između 1997. i 2012.) u SAD koristi alate poput ChatGPT-a za ljubavne savete – više nego bilo koja starija generacija. Ljudi se obraćaju veštačkoj inteligenciji kako bi sastavili poruke za raskid, analizirali razgovore sa partnerima ili rešili nesuglasice. Psihološkinja i stručnjakinja za veze dr Lalita Suglani kaže da AI može biti koristan alat, naročito onima koji se osećaju preplavljeno ili nesigurno u komunikaciji. „Može pomoći da formulišu poruku, obrade zbunjujući tekst ili dobiju drugo mišljenje – što omogućava trenutak pauze pre nego što reagujete impulsivno,“ objašnjava ona. Ipak, upozorava na više problema.

Granica između pomoći i zavisnosti

„Modeli veštačke inteligencije trenirani su da budu ljubazni i saglasni, pa često ponavljaju ono što im korisnik već veruje,“ kaže dr Suglani. „Ako je pitanje pristrasno, AI može nenamerno da potvrdi disfunkcionalne obrasce ili iskrivljene narative.“ Na primer, korišćenje AI-a za sastavljanje poruke o raskidu može biti način da se izbegne neprijatnost, čime se podstiče izbegavajuće ponašanje – osoba se ne suočava sa sopstvenim emocijama. Još veći rizik je, dodaje, „outsourcing intuicije“ – kada neko svaki put traži od AI-a da mu kaže kako da reaguje. „Tada gubite kontakt sa sopstvenim osećajima i autentičnošću u vezi.“ AI poruke, dodaje, često deluju „emotivno sterilno“ i „sklopljene kao scenario“, što može biti neprijatno za osobu koja ih prima.

Novi AI servisi za savete o vezama

Uprkos rizicima, sve više servisa koristi AI za ljubavne savete. Jedan od njih je Mei, besplatan servis koji koristi OpenAI tehnologiju i odgovara na dileme u vezi kroz prirodan razgovor. „Ideja je da ljudi odmah dobiju podršku jer mnogi ne žele da pričaju s porodicom ili prijateljima iz straha od osude,“ kaže osnivač iz Njujorka, Es Li. Više od polovine tema na ovoj platformi odnosi se na seks, što je, prema njegovim rečima, česta tabu tema i u razgovorima sa terapeutima. „Ljudi koriste AI jer im postojeće usluge ne nude dovoljno prostora,“ kaže Li. Korisnici ga često pitaju kako da preformulišu poruku ili reše nesporazum u vezi. „Kao da im je potrebna potvrda od AI-a da problem stvarno postoji.“

Pitanja bezbednosti i privatnosti

Stručnjaci upozoravaju da bi AI savetnici mogli da propuste trenutak kada je korisniku potrebna zaštita – nešto što bi ljudski terapeut prepoznao. Li priznaje da su rizici stvarni: „Ulog je veći jer AI može da stvori ličnu povezanost kao nijedna druga tehnologija.“ Ipak, tvrdi da je Mei dizajniran sa „ugrađenim zaštitama“ i da ne prikuplja više podataka nego što je neophodno. „Ne tražimo lične podatke osim e-mail adrese, a razgovori se privremeno čuvaju samo 30 dana radi kontrole kvaliteta,“ kaže on.

OpenAI, tvorac ChatGPT-a, saopštio je da novi modeli bolje izbegavaju preterano emocionalno ulaganje i „ulizivačko“ ponašanje. „Ljudi se ponekad obraćaju ChatGPT-u u osetljivim trenucima, zato želimo da reaguje primereno, uz stručne smernice,“ navodi kompanija, dodajući da model upućuje korisnike na profesionalnu pomoć kada je potrebno.

Kombinovanje AI-a i ljudske terapije

Neki korisnici kombinuju oba pristupa. Korin iz Londona obratila se ChatGPT-u krajem prošle godine, tražeći savete kako da prekine vezu. Na ideju ju je navela cimerka koja je imala pozitivno iskustvo s AI-em. Korin je tražila da joj ChatGPT odgovara „u stilu“ poznatih psihologa sa društvenih mreža, poput Džilijen Tureki ili dr Nikol LePere. Kada je početkom godine ponovo počela da izlazi, koristila je isti pristup.

„Pitala sam da li vredi da odem na drugi sastanak s tipom koji mi fizički nije privlačan, ali mi je zabavan. Znala sam da će odgovor biti ‘da’, jer sam čitala njihove knjige, ali mi je prijalo što je savet prilagođen mom slučaju.“

Korin, koja istovremeno ide i kod terapeuta, kaže da se teme koje obrađuje sa stručnjakom dublje bave njenim detinjstvom, dok AI koristi za brze i praktične dileme.

„AI-u pristupam s određenom distancom,“ kaže ona. „Mogu da zamislim da neki ljudi prekinu vezu prerano ili započnu razgovore za koje nisu spremni, jer im AI samo ponavlja ono što žele da čuju.“

Uprkos svemu, priznaje da joj pomaže u stresnim trenucima: „Kada prijatelji nisu dostupni, smiri me i pomogne da razmislim pre nego što reagujem.“

Veštačka inteligencija sve češće postaje digitalni sagovornik u ljubavnim dilemama, ali psiholozi upozoravaju da, iako može pomoći da se osvetli situacija ili umiri um, ona ne može zameniti stvarnu povezanost, empatiju i emotivni rast koji nastaju u kontaktu sa drugim ljudima.

Izvor: Bbc