Ljudi su idejno spremni da kolonizuju Mars

Civilizacija koja je jedva stigla do Meseca već planira kolonizaciju Marsa, a ako je verovati trendovima to bi moglo da se dogodi u sledećih nekoliko decenija. Tako Elon Musk veruje da će SpaceX raketa BFR (big f–king rocket) prve kolonizatore na Crvenu planetu odvesti do 2024. ako sve bude teklo po planu. Sa druge strane Mars One prvo poletanje na Mars planira za 2031, dok NASA sličnu misiju želi da izvede 2033. godine.

Dok se svi koncentrišu na to kako da prve stanovnike pošalju na Mars, malo se govori o tome šta će se dogoditi nakon toga. Naseobine na ovoj planeti moraće da se uhvate u koštac sa solarnom radijacijom, velikim razlikama u dnevnim temperaturama, te da omoguće uslove za preživljavanje tokom dužeg vremenskog perioda. Tako 3D štampa predstavlja najbolju šansu za brzu izgradnju naseobina, a mogla bi da utiče i na smanjenje troškova transporta, a zbog manje količine tereta.

Upravo zbog toga je NASA organizovala konkurs za dizajn marsovskih naseobina u čijoj izgradnji bi se koristila tehnologija 3D štampe, a konkurs je potrajao čitave četiri godine. Na kraju je NASA konačno izabrala pet finalista, a izabrani timovi dele nagradu od 100 hiljada dolara.

Prvo mesto: Team Zorpheus

Drugo mesto: Team AI Spacefactory

Treće mesto: Team Kahn-Yates

Četvrto mesto: Team SEArch+Apis Cor

Peto mesto: Team Northwestern University

Izvor: Futurism

