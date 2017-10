Ljudski mozak po prvi put povezan na internet

Tim istraživača sa Wits Univerziteta u Johanesburgu u Južnoj Africi, napravio je veliki proboj u oblasti biomedicinskog inženjerstva. Prema izveštaju objavljenom na Medical Express-u, po prvi put istraživači su pronašli način povezivanja ljudskog mozga sa internetom u realnom vremenu. Ovaj projekat pod nazivom “Brainternet” u suštini pretvara mozak u Internet of Things čvor na World Wide Web-u.

Projekat funkcioniše tako što uzima moždane EEG signale prikupljene pomoću Emotiv EEG uređaja povezanog sa glavom korisnika. Signali se zatim prenose na niskobudžetni računar Raspberry Pi, koji uživo prenosi podatke na aplikativni programski interfejs i prikazuje podatke na otvorenoj veb lokaciji gde svako može da vidi aktivnost. Adam Pantanowiz, predavač na Wits School of Electrical and Information Engineering i supervizor projekta, rekao je: „Brainternet je nova granica u interfejsima mozak-kompjuter. Postoji nedostatak lako razumljivih podataka o tome kako ljudski mozak radi i obrađuje informacije. Brainternet teži da čoveku omogući i pojednostavi razumevanje sopstvenog mozga kao i mozga drugih ljudi. To radi putem kontinuiranog praćenja aktivnosti mozga, kao i omogućavanjem određene doze interakcije.“

Pantanowiz je rekao da je ovo samo početak mogućnosti ovog projekta. Dodao je da tim sada ima za cilj da omogući iskustvo sa više interakcije između korisnika i njihovog mozga. Neke od ovih opcija su već ugrađene na sajt, ali su vrlo usko ograničene na stimulus kao što je pokret ruke. “Brainternet se može dodatno poboljšati kako bi klasifikovali snimke putem aplikacije za pametni telefon koja će obezbediti podatke za algoritam za mašinsko učenje. U budućnosti bi se informacije mogle prenositi u oba smera, u mozak i iz mozga“, rekao je Pantanowiz.

Rad na ovom projektu bi u budćnosti mogao da dovede do nekih vrlo uzbudljivih otkrića u mašinskom učenju i interfejsima mozak-računar. Podaci prikupljeni u ovom projektu mogu dovesti do boljeg razumevanja načina na koji naš um funkcioniše i kako možemo da iskoristimo to znanje kako bi povećali snagu mozga.

Izvor: TruthTheory

