London, bučni putnici i slušalice

Nakon što je uveo 4G i 5G povezivanje u metro, ​​londonska uprava javnog prevoza počela je da grdi bučne putnike koji sve izlažu muzici i pozivima koji odjekuju iz njihovih telefona. Nova kampanja sa posterima koju je ove nedelje pokrenuo Transport za London (TfL) podstiče putnike da nose slušalice kada gledaju ili slušaju sadržaj na svojim uređajima kako bi smanjili ometanje za druge putnike.

„Molimo vas da ne uznemirate druge glasnom muzikom ili pozivima dok putujete mrežom“, piše na posteru „Slušalice uključene“. Posteri se već postavljaju na železničkoj liniji Elizabet, prema TfL-u, a od oktobra će se proširiti na autobuse, laku železnicu Doklands, Londonski nadzemni prevoz, Londonski metro i Londonski tramvaj.

Kampanja je usmerena na one koji ne koriste slušalice, jer pokrivenost internetom postaje dostupnija u mreži metroa, što putnicima olakšava strimovanje sadržaja i obavljanje poziva u pokretu. Ljudi koji to rade bez slušalica smetaju drugim putnicima, međutim, istraživanje TfL-a pokazuje da je 70% od 1.000 anketiranih putnika prijavilo glasnu muziku i telefonske pozive koji ometaju njihova putovanja.

„Velika većina Londonaca koristi slušalice kada putuje javnim prevozom u prestonici, ali mala manjina koja glasno pušta muziku ili video zapise može biti prava smetnja drugim putnicima i direktno ometati njihova putovanja“, kaže zamenik gradonačelnika Londona za saobraćaj, Seb Dance. „Nova kampanja TfL-a će podsetiti i ohrabriti Londonce da uvek budu obzirni prema drugim putnicima.“

Novi posteri proširuju kampanju „#TravelKind“ koju je TfL pokrenuo 2017. godine, ističući načine na koje korisnici drumskog i javnog prevoza mogu pomoći u sprečavanju kašnjenja i učiniti putovanja glatkijim.

Izvor: TheVerge