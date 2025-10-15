London sledeće godine dobija taksije bez ljudskih vozača

Waymo je izgleda ozbiljno shvatio pretnju Tesla Robotaxija – kompanija je u sredu objavila da će 2026. godine pokrenuti svoju autonomnu taksi uslugu u Londonu.

Usluga će, u pravom britanskom duhu, funkcionisati kroz flotu vozila Jaguar Land Rover, a korisnici će ih naručivati putem Waymo aplikacije. Kompanija je posebno istakla da će se automobili kretati bez vozača za volanom.

Još uvek nije poznato koje će delove Londona usluga pokrivati, ali iz kompanije poručuju da planiraju da „služe građanima Londona i milionima posetilaca“ već naredne godine. Na zvaničnoj stranici za London navodi se da kompanija trenutno sprovodi „opsežna testiranja i bezbednosne provere u odabranim londonskim opštinama“.

Zanimljiv detalj je da će Waymo vozila u Londonu imati volan na levoj strani, jer će kompanija koristiti postojeću flotu Jaguar I-PACE automobila koji su prvobitno napravljeni za američko tržište. To, međutim, neće biti problem jer neće biti vozača u sedištu, a kompanija navodi da su njeni operateri „obučeni da bezbedno nadgledaju levoručna vozila na britanskim putevima“.

Ovo nije prvi put da Waymo širi poslovanje izvan SAD – kompanija je već najavila pokretanje ove usluge u Tokiju, uz niz američkih gradova u kojima već posluje. Čini se ipak da je ubrzala globalnu ekspanziju nakon pojave Tesla Robotaxija, koji trenutno vozi u Ostinu u državi Teksas, i San Francisku.