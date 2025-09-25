Loš kvalitet podataka ometa usvajanje AI

Novi izveštaj ukazuje da 84% IT lidera kaže da je kvalitet baze podataka AI loš.

Više od 84% IT lidera kaže da je baza podatka za upravljanje konfiguracijom (CMDB) neophodna za vođenje donošenja odluka i poslovanja. Ujedno većina njih smatra da trenutnim sistemima nedostaje kvalitet podataka, tačnost i potpunost, što ometa mogućnost maksimiziranja implementacije AI u kompanijama.

Studija kompanije Device42 anketirala je IT lidere u različitim industrijama, uključujući finansije, zdravstvo, vladu i tehnologiju i pokazala da je preko 50% ispitanika koristi CMDB, alate za praćenje ili ručne procese otkrivanja kako bi stekli uvid u svoju infrastrukturu, dok 58% je izjavilo da nemaju poverenja u vidljivost koju donosi AI.

Samo 17% ispitanika kaže da je njihova CMDB baza podataka potpuno tačna i da se redovno koristi.

Ovo stanje koči usvajanje AI, a čak 64% IT timova kaže da nisu još uvek usvojili AI sisteme zbog kvaliteta podataka i rizik po sajber bezbednost. Više od 45% je izjavilo zabrinutost za usvajanje AI, isključivo zbog kvaliteta podataka i pragova rizika.

Čini se da za sada AI implementacija nije baš tako popularna i da pred njom ima još mnogo izazova.

Izvor: betanews.com