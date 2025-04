Loša reklama: Kad AI advokat propadne na sudu

Nije mnogo prošlo otkad je nekoliko advokata kažnjeno zbog korišćenja ChatGPT platforme za pisanje tužbi, a problem je već evoluirao – u jednoj sudnici u Njujorku pojavio se AI advokat, naravno samo kao avatar. Reakcija je bilo, ali sudija nije reagovala onako kako se očekivalo.

U junu 2023. godine pomenuti advokati su iskoristili ChatGPT, a bot je koristio citate iz slučajeva koji ne postoje, što je naravno veliki problem. Federalni sud Sjedinjenih Američkih Država je odmah reagovao, a advokatima je određena novčana kazna od po pet hiljada dolara. To i ne zvuči previše ozbiljno ako se zna da su citirali delove iz šest slučajeva koji se nikada nisu dogodili.

Skoro dve godine kasnije AI se vratio u sudnicu, doduše ne istu. Za sve je odgovoran sedamdesetčetvorogodišnji Jerome Dewald, čiji startap “donosi revoluciju za one koji vole da se na sudu brane samostalno”, ili bar on tako tvrdi. Sudu je predstavio avatara koji je trebalo da ga zastupa, ali to nije izazvalo oduševljenje kao što je očekivao.

Sudiju je zbunilo nepoznato lice na ekranu računara: “Stanite“, zaustavila je AI advokata pre nego što je završio prvu rečenicu, “Ovo je vaš pravni zastupnik?“, pitala je. “Da, ja sam ga generisao, nije prava osoba“, odgovorio je Dewald. Kao razlog je naveo to što ga glas izdaje tokom javnih nastupa, zbog treme, ali i zbog raka grla. Uprkos tome sudija je odmah prekinula proces, vidno iznervirana.

Bez obzira na neuspelo suđenje (i reklamu), ovaj slučaj podseća da bi AI uskoro mogao da položi pravosudni ispit i uđe u sudove širom sveta. Jedini problem (ne baš jedini, ali glavni) je što pravom mogu da se bave samo licencirani pravnici, a nijedan oblik veštačke inteligencije nije došao ni blizu toga da dobije dozvolu, i to s razlogom – ko bi bio odgovoran ako bi AI napravio neku ozbiljnu grešku (ljudski advokat može da izgubi licencu, AI kolega ne može da bude kažnjen na taj način). Pored toga AI i dalje „halucinira“, kreira lažne vesti, a videli smo ranije – i lažne slučajeve iz nepostojećih sudova. I ljudi lažu, ali ih je lakše u tome sprečiti, i zaplašiti.

