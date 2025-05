Loši trendovi: Amazon otkazao seriju The Wheel of Time

Mnogi tvrde da to što je serija The Wheel of Time otkazana nije nikakvo iznenađenje, a sve se dogodilo nakon nekoliko nedelja neprijatne tišine koja je usledila posle završetka treće sezone.

Otkazivanje serija nije ništa novo (svi još patimo zbog serije Mindhunter), ali se obožavaoci svaki put iznenade. Iz Amazon-a kažu da odluka nije bila laka, što bi valjda trebalo da posluži kao uteha. Problem je u tome što je serija skupa, ima ogromnu ekipu, složene kostime i efekte, pa se već neko vreme spekulisalo da bi mogla da bude na spisku za otkazivanje.

Problem je i u tome što The Wheel of Time nikada nije postala mega-hit, ali i u tome što je praćenje izvornog materijala postalo gotovo nemoguće (što je važno, jer ništa drugo ne bi imalo smisla). Tim koji stoji iza projekta nije objavio nikakvo optimistično saopštenje na osnovu kojeg bi moglo da se zaključi da se traži podrška neke druge mreže, jer bi razlozi zbog kojih je Amazon odustao uticali na isti način, tako da je kraj stvarno kraj.

Kažu i da je ova serija, baš kao i Rings of Power, nastala jer je Bezos želeo da pronađe svoj Game of Thrones. Izgleda da to ipak nije dovoljno.

