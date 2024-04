Lucid Motors prikupio još milijardu dolara

Lucid Motors prikuplja još milijardu dolara od svog najvećeg finansijskog pokrovitelja, Saudijske Arabije, jer želi da ublaži visoke troškove povezane sa izgradnjom i prodajom svoje luksuzne električne limuzine.

Kompanija je u ponedeljak ujutro objavila da je Ayar Third Investment, filijala Fonda za javna ulaganja Saudijske Arabije (PIF), pristala da kupi Lucidove akcije vredne milijardu dolara, što će povećati trenutni udeo Kraljevine od oko 60% vlasništva.

Novo finansiranje dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je Lucid rekao investitorima da ove godine planira da proizvede samo oko 9.000 svojih Air električnih vozila, što je neznatno povećanje u odnosu na prošlogodišnju proizvodnju. Izgubio je 2,8 milijardi dolara 2023. i završio godinu sa samo 1,4 milijarde dolara u gotovini i ekvivalentima.

Kompanija se borila da pronađe kupce za svoju skupu Air limuzinu i snizila je cene više puta poslednjih meseci u nastojanju da poveća prodaju. Lucid takođe planira da počne da proizvodi svoj električni Gravity SUV krajem ove godine.

Lucid je najavio investiciju manje od tri nedelje nakon što je izvršni direktor Peter Rawlinson rekao za Financial Times da je oprezan da se previše oslanja na Saudijsku Arabiju da nastavi da baca novac. „Ako usvojim način razmišljanja da postoji bogatstvo bez dna od PIF-a, to je veoma opasno, to je nešto što nikada neću uraditi, previše ih poštujem zbog toga“, rekao je tada Rawlinson.

Izvor: techcrunch.com

