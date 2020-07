Lust From Beyond: Igra za ljubitelje Lovecrafta

U poslednje vreme se mnogo priča o novoj igri Lust From Beyond, bar među ljubiteljima horora, a radi se o sadržaju koji kombinuje horor, seks i zagonetke koje se rešavaju iz prvog lica.

Budući igrači se upozoravaju i na potencijalna opasnosti, pa igra, na primer, nije podesna za one koji boluju od fotosenzitivne epilepsije, ali ni za one koji su osetljivi na čudovišta i golotinju. Upozorenja se odnose i na trejler, koji je uznemirio i one koji na trepćuću svetlost nisu osetljivi, pa se tako najava igre svela na nabrajanje opasnosti.

Oni koji su se potrudili da igru detaljnije opišu tvrde da se radi o „psihološkom hororu sa erotskim motivima“, a priča se temelji na radovima majstora horora Lovecrafta i Gigera. Tu je i besplatni demo koji zainteresovane vodi kroz prolog, te prostorije sa čijih zidova curi strah.

Igra bi do igrača trebalo da stigne 24. septembra, čuvajte se.

Izvor: PC Gamer

