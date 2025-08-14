Lyft i Baidu planiraju evropsku ekspanziju autonomnih robotaksija do 2026. godine

Kompanije Lyft i Baidu objavile su dodatne detalje o svojoj globalnoj strategiji za autonomna vozila, najavljujući širenje na tržišta Azije, Bliskog istoka, a potom i Evrope. Ako dobiju regulatorna odobrenja, robotaksiji bi mogli da se pojave na ulicama Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke već 2026. godine, sa ciljem da evropska flota broji hiljade vozila u narednim godinama.

Apollo Go vozila stižu u Evropu preko Lyft aplikacije

Za ovu globalnu inicijativu koristiće se šesta generacija Baiduovih Apollo Go autonomnih vozila. Kada započne rad u nekom tržištu, korisnici će moći da naručuju vožnje direktno putem Lyft aplikacije.

Partnerstvo između dve kompanije najavljeno je prošlog meseca, a dolazi nakon što je Baidu otkrio svoje planove za testiranje Apollo Go robotaksija u Evropi krajem ove godine.

Freenow kao ključ za bržu implementaciju u UK i Nemačkoj

Lyft planira da iskoristi svoje nedavno preuzimanje evropske taksi platforme Freenow kako bi ubrzao ulazak autonomnih vozila na tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke. Freenow već ima snažnu prisutnost i infrastrukturu u ovim zemljama, što bi trebalo da omogući bržu i efikasniju implementaciju.

Lyft i Baidu planiraju da zajednički postave temelje za širenje autonomnog transporta širom Evrope, uz nadu da će regulatori dati zeleno svetlo i da će potrošači prihvatiti ovu novu tehnologiju.

Ovaj projekat deo je šire globalne trke u kojoj brojne kompanije nastoje da uvedu robotaksije kao sledeći korak u urbanoj mobilnosti.

Izvor: Engadget