Lyft i Baidu žele robotaksi u Evropi

Lyftovo evropsko širenje uključivaće robotaksije proizvedene u Kini. Američka kompanija za prevoz putnika objavila je u ponedeljak da je sklopila strateško partnerstvo sa Baiduom kako bi rasporedila autonomna vozila Apolo Go kineskog tehnološkog giganta na nekoliko evropskih tržišta. Kompanije žele da pokrenu robo-taksi usluge u Nemačkoj i Velikoj Britaniji 2026. godine, uz očekivano regulatorno odobrenje.

Ukoliko budu odobrena, Baiduova RT6 vozila, koja su opremljena njihovim sistemom za samostalnu vožnju Apolo Go, biće integrisana u Lyftovu aplikaciju za prevoz putnika. Generalni direktor Lyfta, Dejvid Rišer, rekao je da je usluga robo-taksija primer njihovog „hibridnog mrežnog pristupa, gde autonomna vozila i ljudski vozači rade zajedno kako bi putnicima pružili opcije opsednute kupcima“.

Lyft je istorijski usmerio svoje poslovanje sa prevozom putnika na Sjedinjene Države, dok se rival Uber proširio globalno i na druge oblasti, poput dostave hrane. Ali ranije ove godine, Lyft je kupio svoj put na evropsko tržište kada je pristao da kupi nemačku aplikaciju za višestruku mobilnost FREENOW od BMW-a i Mercedes-Benz Mobility-ja za oko 197 miliona dolara u gotovini.

Akvizicija je otvorila evropsko tržište za Lyft, koji posluje samo u SAD i Kanadi od svog pokretanja 2012. godine.

Lyft i Uber, koji su obe kompanije obustavile svoje interne programe autonomnih vozila, nalaze se u trci da zaključe partnerstva sa kompanijama poput Baidua, koje su razvile ovu tehnologiju.

Uber je sarađivao sa više od 18 kompanija, pokrivajući spektar kako se sistemi za autonomnu vožnju mogu primeniti u fizičkom svetu, uključujući prevoz putnika, dostavu i kamionski prevoz. Samo u ovoj godini, objavio je ugovore sa kompanijama sa sedištem u An Arboru, May Mobility iz Mičigena i Volkswagenom, kao i sa kineskim firmama za autonomnu vožnju Momenta, WeRide i Baidu. Prošlog meseca, Uber je investirao stotine miliona dolara u proizvođača električnih vozila Lucid i startap za tehnologiju autonomnih vozila Nuro u pokušaju da pokrene sopstvenu premium uslugu robotaksija.

Lyft nije imao isti tempo sklapanja poslova kao Uber, ali je u protekloj godini sklopio nekoliko partnerstava, uključujući plan da krajem 2026. godine svojoj mreži doda autonomna vozila austrijskog proizvođača Benteler Grup. Lyft je takođe saopštio da planira da kasnije ove godine postavi autonomna vozila kompanije May Mobility na svoju mrežu u Atlanti.

Izvor: TechCrunch