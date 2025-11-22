Mađar plesao šest dana bez prestanka i oborio svetski rekord

Jedan Mađar je postavio novi svetski rekord u najdužem maratonu igranja video-igara, plešući uz muzičke ritmove igre Dance Dance Revolution punih šest dana.

Szabolcs Csépeiz iz Budimpešte je plesao uz više od 3.000 pesama i sagoreo preko 22.000 kalorija u pokušaju da uđe u Ginisovu knjigu rekorda.

Tridesetčetvorogodišnjak, poznat pod nadimkom GrassHopper, je na svojim gejming kanalima, rekao da su pripreme za maraton trajale šest meseci i uključivale fizički trening, fokusiran na „noge i zadnjicu“, kao i poseban plan ishrane. „Igranje DDR-a je uvek zabavno za mene“, rekao je za BBC, „tako da bih ovaj izazov opisao kao dosadno radosan“. Njegov podvig je zvanično priznat od strane Ginisove knjige rekorda.

Dance Dance Revolution je japanska video-igra iz 1998. godine, prvobitno lansirana u arkadama. Igrači stoje na platformi ili prostirci i udaraju nogama po obojenim strelicama u ritmu muzike i vizuelnih znakova na ekranu.

Serijal je od tada dobio brojne spin-off verzije u arkadama i na kućnim konzolama. Igra je postala popularna i kao način za rekreaciju, pa se koristi u školskim fitnes programima u Velikoj Britaniji i SAD.

Još 2004. godine, Dance Dance Revolution je čak priznat kao zvanična sportska disciplina u Norveškoj. U poslednje vreme igra beleži rast popularnosti i u e-sports zajednici, gde se širom sveta održavaju zvanični i amaterski turniri.

Csépeiz je rekao da ga je na ovaj izazov inspirisala Amerikanka Carrie Swidecki, koja je 2015. godine igrala Just Dance više od 138 sati. Ovaj IT inženjer i strastveni gejmer već je imao nekoliko rekorda pre ovog plesnog podviga – 2021. godine postavio je rekord u najdužem maratonu igranja Naruto igre (28 sati, 11 minuta i 32 sekunde) i najdužem maratonu igranja slagalice (Tetris Effect, 32 sata, 32 minuta i 32 sekunde). Tokom devedesetosatnog maratona igranja Gran Turismo 7 2023. godine. osvojio je još tri priznanja, uključujući i najduži maraton igranja trkačke simulacije.

Dance Dance Revolution igra skoro 20 godina, ali maraton, kako kaže, nije bio „šetnja kroz park“. Tokom podviga imao je dozvoljene kratke pauze: jedan sat igranja donosio mu je deset minuta odmora, koje je mogao da akumulira i iskoristi za sat ili dva sna. Uprkos ogromnom naporu, svetski rekorder dodao je da bi, ako neko u budućnosti obori njegov rekord, „sigurno ponovo stao na plesnu podlogu“ da odbrani titulu.