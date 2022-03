Magic Leap 2 zamagljuje granicu između AR i VR 

Termin, konceptualni obuhvat međusobno povezanih virtuelnih prostora, narastao je u kulturnom duhu vremena otkako je Facebook promenio ime u Meta.

AR naočare koje mogu zatamniti vaše okruženje u stvarnom svetu

Nekada jednostavno domen gejmera i malobrojnih komercijalnih aplikacija, uobičajeno prihvatanje proširene stvarnosti izgleda praktično neizbežno. Neposredni problem sa ovom budućnošću – bez obzira da li ste uzbuđeni, zabrinuti ili nešto treće – jeste da trenutni hardver proširene stvarnosti (XR) jednostavno nije spreman za metaverzum. U svakom slučaju, ne za mejnstrim potrošače. Neophodne slušalice su preskupe, preglomazne ili jednostavno nisu dovoljno dobre. Magic Leap 2 takođe nije sasvim spreman. Iako bi slušalice trebalo da budu javno predstavljene kasnije ove godine, nećete primetiti ljude koji ih nose za ručak i prave holografske fotografije tosta od avokada. Ali ta budućnost možda ipak nije tako daleko.

Magic Leap 2 primamljivo briše granicu između AR i VR pomoću hardvera koji je bolji za metaverzum od bilo kog drugog pojedinačnog uređaja. Možda je još važnije, u poređenju sa konkurencijom (HoloLens 2 je njegov najočigledniji rival), manje deluje kao dokaz koncepta, a više kao praktičan alat. U kompaniji kažu da je Magic Leap ušao u četiri industrije: zdravstvenu zaštitu, proizvodnju, odbranu i javni sektor. Prvi napredak kod ovog proizvoda je ogromno vidno polje – barem prema AR standardima. Ako ranije niste koristili AR headset, ovo možda ne izgleda kao velika stvar, ali većina njih ima apsolutno malo projektovano vidno polje (field of view – FOV), mnogo manje od tipičnih VR slušalica, a kamoli od vašeg punog vida.

Magic Leap 2 je udvostručio vidno polje u poređenju sa tim uređajima. Pomalo iznenađujuće, ovo proširenje prvenstveno dolazi od dodatne visine, što daje vertikalni odnos širine i visine. Relativno veliko vidno polje nije neočekivana nadogradnja, ali je poboljšanje u poređenju sa drugim AR uređajima dramatično. Još jedna demonstracija pokazala je kako hitne službe mogu koristiti Magični Leap za praćenje šumskih požara projektovanjem 3D mape na sto. Na većini AR headset-ova, morate zaista biti zagriženi za AR da biste se nosili sa tako malim FOV. Slika Magic Leap 2 je relativno masivna, što vam omogućava da apsorbujete potpuniju sliku virtuelnih scena, umesto da je spajate iz manjih utisaka.

Slika zaista bledi uočljivije u horizontalnom domenu, ali ovde Magic Leap koristi prednosti prostornog zvuka sa svojim ugrađenim zvučnicima da obezbedi smernice za objekte ili avatare izvan vašeg vidnog polja. Koliko god da je veći FOV dobrodošao, trebalo ga je i očekivati skoro četiri godine nakon originala. Ali to je karakteristika ambijentalnog zatamnjivanja Magic Leap 2 koja ga zaista izdvaja. Projekcije AR headset-a obično „dodaju“ svetlost vašem okruženju što ih čini teškim za upotrebu u svetlim okruženjima. Magic Leap 2 inače takođe radi na ovaj način, ali takođe može selektivno zatamniti delove vašeg vidnog polja. Umesto da zatamnite svoju okolinu, objekti se mogu učiniti delimično neprozirnim, čineći da se osećate više kao da gledate u čvrst objekat, nego u svetao hologram.

Postoje i neki manji problemi za rešavanje. Slušalice su same po sebi iznenađujuće lagane i male, ali to je zato što su vezane za „lightpack“ konzolu u kojoj se nalazi mozak jedinice. Ovo se stavlja u džep ili može da se zakači za pantalone i uglavnom ne smeta – ali je i dalje malo nezgodno. A opet, to je delimično razlog zašto nije namenjen potrošačima. Čini se da Magic Leap prepoznaje da ova mala pitanja vezana za kvalitet života zahtevaju kontingent profesionalaca koji su posvećeni podnošenju nekoliko prepreka da bi se stvari uradile efikasnije.

Izvor: Thenextweb

Podelite s prijateljima

Tweet