Magic Leap predstavlja Android XR pametne naočare

Magic Leap je predstavio prototip Android XR pametnih naočara. Tako je i produžio partnerstvo sa Google-om, čime potvrđuje svoju posvećenost razvoju naprednih tehnologija proširene realnosti (AR).

Naočare koriste Google-ov Android XR operativni sistem i imaju dizajn sličan modernim pametnim naočarima, sa debelim okvirima koji kriju elektroniku i kamerom smeštenom sa leve strane. Magic Leap i Google zajedno razvijaju napredne tehnologije prikaza koje omogućavaju celodnevno korišćenje AR-a uz bolju udobnost i kvalitet vizuala.

Ovaj prototip je deo strategije Magic Leap-a da se fokusira na profesionalno i poslovno tržište. Kompanija je imala poteškoća na potrošačkom tržištu. Od 2022. godine, kada je Magic Leap 2 lansiran, kompanija se fokusira na enterprise rešenja

Partnerstvo sa Google-om dodatno jača potencijal za razvoj inovativnih aplikacija i proširenih iskustava u različitim industrijama.

Magic Leap i dalje ulaže u istraživanje i razvoj, a saradnja sa Google-om omogućava im integraciju sa Android XR ekosistemom, što bi moglo otvoriti nove mogućnosti za AR sadržaje, edukaciju i profesionalnu upotrebu, čineći AR tehnologiju pristupačnijom i funkcionalnijom za korisnike širom sveta.

