MagSafe PopSoketi stigli za Kindle

Sada možete dodati zamenljive magnetne PopSokete držače na Kindle e-čitače bez ikakvih „uradi sam“ trikova. PopSoket je lansirao nove PopCase Kindle futrole koje dolaze sa ugrađenim MagSafe prstenom, optimalno pozicioniranim za položaj ruke i upravljanje težinom kada je pričvršćen MagSafe-kompatibilan PopSoket.

Futrole od 40 dolara dostupne su za Kindle 11. i 12. generaciju u šest dizajna – uključujući providnu verziju koja se može prilagoditi nalepnicama i dva ilustrovana dizajna koja izgledaju veoma inspirisano BukTokom. Postoje i neke tematski odgovarajuće PopSokete sa knjigama od 30 dolara, ali će futrole raditi sa postojećom PopSoketovom linijom MagSafe držača, uključujući Kick-Out držač i postolje, ako želite da čitate bez upotrebe ruku.

Korisnici u Kindle zajednici godinama koriste lepljive verzije PopSoketa kako bi e-čitače bilo lakše držati i kako bi se smanjila verovatnoća da će vam pasti na lice kada čitate u krevetu. Ručno prilagođavanje futrola pomoću MagSafe prstenova takođe se pokazalo popularnim kod korisnika koji više vole da prelaze između PopGrip dizajna i druge PopSocket dodatne opreme, ali PopCase Kindlee štedi potrebu da se ti „uradi sam“ napori.

Izvor: TheVerge