Mailman Gmail pomoćnik ima za cilj kontrolu inboxa

Novi startup, Mailman, nedavno je pokrenuo email assistanta koji pomaže korisnicima Gmail-a da dobiju bolju kontrolu nad svojim poštanskim inboxom.

Pomoć za korisnike Gmaila

Za razliku od mnogih email startupa, koji od korisnika zahtevaju prelazak na novu platformu ili čak usvajanje nove email adrese, Mailman zajedno sa vašim postojećim Gmail nalogom radi na stvarima poput blokiranja dosadnih emailova, isporuke batch emailova, konfigurisanja VIP-ova koji mogu zaobići filtere i čak pruža mogućnost utišavanja inboxa na određeno vreme. Usluga funkcioniše autentifikacijom sa vašim Google nalogom, gde joj dajete dozvolu za upravljanje mailbox oznakama, kao i osnovnim email podešavanjima (poput premeštanja pošte u snoozed folder). Takođe Mailmanu dajete mogućnost da pregleda i menja, ali ne i da briše email.

Mailman kaže da ne čuva podatke koje kupac ne koristi direktno u interfejsu Mailman-a i da ne unovčava vaše podatke – na način kao što to čini sam Gmail. Takođe tvrdi da čita timestamp, adresu pošiljaoca i subject line, a ne i telo emaila, kada vam pomaže u upravljanju inboxom. Mailman dodatno tvrdi da šifrira podatke koje čuva u svojoj bazi podataka, na serverima koji se nalaze u SAD-u, Kanadi i Indiji. I u skladu je sa GDPR-om – što znači da sve podatke možete trajno izbrisati jednim klikom. Bez obzira na to, moraćete da odmerite rizike sa potencijalnim prednostima korišćenja bilo kog dodatka za email zbog njegove potrebe da dobije pristup inboxu da bi funkcionisao.

Ako odlučite da nastavite i Mailmanu bude odobren pristup za upravljanje vašim inboxom, tada možete da odlučite da koristite bilo koju od njegovih funkcija da biste zaustavili priliv emailova. Jedan od najvećih problema sa emailom je taj što neprekidno stiže tokom dana. To znači da na kraju odgovarate na imejlove po rasporedu pošiljaoca umesto po svom. Mailman uvodi nekoliko opcija za rešavanje ovog problema. Ako želite da izdvojite neko vreme za rad, a da vas ne ometa dolazni email, možete da postavite Do Not Disturb schedule koji zadržava vaš email tokom vremena koje navedete.

Druga funkcija vam omogućava da odaberete da primate emailove u grupama, određeni broj puta dnevno ili u specifično vreme koje sami odredite, a Mailman te emailove zadržava izvan vašeg inboxa, do naznačenog trenutka. Na taj način vam omogućava da odredite vreme u kojem ćete raditi na emailovima. Usluga vam takođe omogućava davanje prioriteta važnim emailovima i blokiranje drugih. Pošiljaoce, domene, pa čak i ključne reči možete dodati na „VIP“ listu koja omogućava da ti emalovi zaobiđu filtere.

U međuvremenu, nevažni emailovi mogu se automatski blokirati, jer Mailman može da blokira biltene, obaveštenja i emailove pošiljalaca sa kojima nikada ranije niste komunicirali. Međutim, ove imejlove ne briše. Umesto toga, dobićete dnevni sažetak koji vam omogućava da odaberete kako da postupate sa tim imejlovima u budućnosti – da li ih treba od sada automatski blokirati ili odmah poslati. Vremenom ovo može pomoći Mailmanu da osigura da ćete svoje važne emailove dobijati sa manje ometanja. Od prošle nedelje Mailman je postao dostupan javnosti, što je najavljeno putem objave Product Hunt. Mailman, poput nekih rivala, prihod ostvaruje pretplatama – košta 10 USD mesečno ili 96 USD godišnje. To je pristupačnije od nedavno popularne usluge email Superhuman, koja upravlja Gmail-om preko klijenta od 30 dolara mesečno. Suosnivači veruju da Mailman ima potencijal da dosegne širu publiku od ostalih sličnih start-up-a. Mailman je dostupan danas i isključivo radi sa Google nalozima.

Izvor: Techcrunch

Podelite s prijateljima

Tweet