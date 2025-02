Mainstream: Hosting koji osnažuje vaš biznis

Bilo da se bavite online prodajom, razvijate Web aplikacije ili pružate medijske usluge, sigurno želite da se fokusirate na razvoj svog biznisa umesto na tehnološke probleme. To ne znači da možete da ih ignorišete – svaki trenutak kada vaš proizvod ili usluga nisu dostupni je izvor frustracije za korisnike i udar na reputaciju vaše kompanije.

Svako ko vodi poslovanje na Internetu zna koliko je značajno uspostaviti visoku dostupnost sajta. Na tom putu postoje razni izazovi, od zastoja u radu tokom perioda velike potražnje do koordinacije različitih timova (hosting partnera, IT službe i vendora), tokom rešavanja problema. Kvalitet hostinga je u direktnoj korelaciji sa ovim izazovima, ali mnoge kompanije nisu svesne te činjenice sve dok ne dođe do problema.

Hosting rešenje: podrška poslovanju ili neprijatelj iz senke?

Vlasnici sajtova se često opredeljuju za shared hosting koji predstavlja ekonomično i user-friendly rešenje. Ovakav model hostinga može da bude dobra opcija za manje sajtove, neko vreme. Na duže staze shared hosting stvara rizik da sajt ostane bez resursa, što rezultira sporijim učitavanjem i ograničenim mogućnostima skaliranja u skladu s rastom broja korisnika. S obzirom na to da je izolacija između klijenata, odnosno sajtova koji se hostuju na jednom serveru slaba, korisnici shared hosting-a suočavaju se i s rizikom da bezbednost njihovih podataka bude kompromitovana.

Pored shared hosting-a, kompanije se mogu odučiti i za dedicated VPS, čije je ključno ograničenje nedostatak naprednih managed servisa. Na skali hosting ponude najnaprednije rešenje je cloud hosting sa servisima poput manuelnog i automatskog skaliranja i load balancer-a. Ovaj model se nudi i kao fully managed hosting usluga. Na našem tržištu pionir ovog koncepta je kompanija Mainstream, vodeći cloud provajder u regionu, na čije usluge se oslanjaju klijenti kao što su Fashion Company, KupujemProdajem, Sava osiguranje, FitPass i brojni drugi.

Šta je Fully Managed Hosting?

Za razliku od shared hosting-a, fully managed hosting je koncept isporuke koji kompanije oslobađa brige oko upravljanja hosting rešenjem kroz usluge skaliranja resursa, proaktivnog monitoringa, optimizacije i stalno prilagođavanje novim zahtevima i stanju „na terenu“.

Fully managed hosting je idealan za kompanije čije aplikacije ne trpe zastoje u radu, kao što su core biznis aplikacije i mission-critical sistemi, poput bankarskih, e-commerce, medijskih i gaming platformi. Neke od ključnih prednosti ovog koncepta su:

Prebacivanje kompletne odgo­vornosti za dostupnost i sigurnost sistema na specijalizovanog hosting partnera. Održavanje optimalnih performansi uz utilizaciju naprednih servisa, proaktivnu detekciju i rešavanje problema. Implementacija naprednih bezbednosnih mehanizama kao što su enkripcija podataka, detekcija i prevencija upada i ograničenje pristupa kritičnim sistemima. Ušteda vremena koje bi IT timovi trošili na održavanje i upravljanje hostingom.

U nastavku pročitajte kako izgleda realna tranzicija na managed hosting u okviru Mainstream Enterprise ­Cloud platforme.

Fully Managed Hosting u akciji: Sava osiguranje

Za Sava osiguranje, ubrzan rast poseta online prodavnici i sajtu putno.osiguranje.rs pokazao je nedostatke postojećeg shared hosting modela. U periodima najfrekventnijeg saobraćaja, tokom praznika, vikenda i pred kraj radnog vremena, dolazilo je do zastoja u radu sajtova što je, u kombinaciji s tekućim izazovima, navelo kompaniju da potraži novo hosting rešenje.

„Kada je evidentna veza između korisničkog iskustva i percepcije vašeg brenda, neophodno je naprednije rešenje od shared hosting-a“, poručio je Branislav Tomić, Head of Information Technology u Sava osiguranju.

Mainstream managed hosting usluga odgovorila je na rastuće potrebe Sava osiguranja. Pored naprednijeg tehničkog rešenja, jedna od glavnih prednosti hostinga na Mainstream Enterprise Cloud platformi jeste kompletna, kontinuirana podrška koja uključuje nadgledanje performansi i bezbednosti i koja na taj način rasterećuje interne IT resurse.

U poređenju s prethodnim hosting modelom, Mainstream Enterprise Cloud platforma podigla je skalabilnost na viši nivo, uz mogućnost dinamičkog povećavanja resursa shodno potrebama i time osigurala stabilne performanse. Velika pažnja posvećena je visokodostupnom dizajnu sa fokusom na eliminaciju single point of failure – kritične tačke koja može da dovede do prekida u radu sistema.

Napravite prvi korak ka optimalnom hosting rešenju

Shared hosting, dedicated VPS hos­ting, fully managed cloud hosting… Kako i koliko će vam određeni model odgovarati, zavisi isključivo od vaših potreba. Ukoliko ste u dilemi, iz Main­stream-a poručuju da se fokusirate na tri kriterijuma: visokodostupan dizajn sa ugrađenom bezbednošću, detaljan monitoring svih ključnih parametara sistema koji će vam omogućiti da na vreme identifikujete probleme i dostupnost ekspertize, interne ili eksterne, u oblasti hosting tehnologija i servisa.

I najbolje hosting rešenje ne može da garantuje da će se izbeći svi problemi, ali može da bude čvrst oslonac za njihovo brzo rešavanje i veliki korak u pravcu online uspeha.

Mainstream.eu

Podelite s prijateljima

Tweet