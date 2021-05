Mainstream lansirao novu platformu za biznis aplikacije u cloud-u

Kompanija Mainstream je lansirala novu i inovativnu platformu koja pomaže kompanijama da pojednostave korišćenje poslovnih aplikacija u cloud-u.

Mainstream Cloud Marketplace donosi sve što je potrebno za digitalizaciju poslovanja: široku paletu cloud rešenja i aplikacija, lokalnu ekspertizu i podršku za implementaciju i održavanje poslovnih rešenja.

Kome je platforma namenjena?

Ukratko: svima. Svaka firma, bez obzira na industriju i nivo tehnološke zrelosti, može da iskoristi Marketplace rešenja da ubrza digitalizaciju i unapredi poslovnu efikasnost.

“U digitalnoj ekonomiji primena novih tehnologija je izvor konkurentske prednosti. Kao specijalizovani multicloud provajder, želeli smo da srpskim (i regionalnim) biznisima olakšamo put ka modernizaciji poslovanja uz jednostavan pristup ICT rešenjima na sigurnom cloud-u, “kaže Ljubiša Radivojević, generalni direktor Mainstrem-a.

Na Marketplace platformi, kompanije svih veličina mogu da pronađu probrana poslovna rešenja – od tradicionalnih enterprise tehnologija kao što su ERP, CRM, DMS i HR softveri pa sve do napredne poslovne analitike. Kvalitet prouzvoda garantuje pouzdan ekosistem lokalnih, ali i globalnih partnera među kojima su ASW, Intelisale, Limundo Grand, SAS, Technoline i Supply Chain Solutions. Sva rešenja se isporučuju kroz personalizovan model implementacije, na javnom ili privatnom cloud-u, u dogovoru sa klijentom.

Kompletna podrška za digitalizaciju

Ono što Cloud Marketplace čini jedinstvenim je “end-to-end” usluga. Kompanije kroz ceo proces – analize potreba, instalacije, integracije i prilagođavanja rešenja – vodi tim Mainstream i partnerskih eksperata sa višegodišnjim iskustvom. Ali podrška se tu ne završava.

“Mi pomažemo klijentima da izaberu optimalno cloud okruženje za svoje biznis aplikacije, vodeći računa o specifičnim poslovnim zahtevima i aplikativnim performansama ali i o troškovima. Nakon implementacije, klijentu je na raspolaganju stručna podrška za održavanje rešenja i pozadinske IT infrastrukture na cloud-u. Time se ostvaruje dvostruka prednost. Sa aspekta biznisa, kompanije izbegavaju ulaganje u fizičku infrastrukturu u skladu sa asset-light filozofijom agilnog poslovanja, mogu lakše da planiraju IT troškove i njihovu volatilnost. Istovremeno IT kompanija dobijaju veći fokus na novi razvoj obzirom da o održavanju i radu aplikacija brinemo mi,” objašnjava Aleksandar Nedeljković, CBO u Mainstream-u.

Šta je sledeće?

Iz Mainstream-a poručuju da je lansiranje Marketplace-a tek početak. Plan za budućnost je da se platforma dalje razvije i postane jedinstveni lokalizovani digitalni ekosistem koji spaja korisnike i vendore biznis aplikacija na cloud-u. Između ostalog, cilj je da se pruži snažan zamajac digitalizaciji – kroz promociju regionalnih IT rešenja i podršku startup sceni.

Više informacija o Marketplace proizvodima pogledajte na: marketplace.mainstream.rs

