Mala Office škola: Anketa u oblaku

Često nam je potrebno da kreiramo anketu, upitnik ili kviz. Nekada smo u ovu svrhu štampali dokumente i distribuirali ih korisnicima, a danas je mnogo jednostavnije da proces anketiranja uradimo elektronskim putem. Iako postoji pregršt alata koji se mogu iskoristiti u ovu svrhu, Microsoft je osmislio sopstveno rešenje – Forms! Alat je sada deo većine Office 365 planova. Da vidimo kako se koristi!

Nakon što se prijavite na svoj Office 365 nalog, videćete da se među ikonama, koje predstavljaju različite Office aplikacije, nalazi i Forms. Klikom na nju pristupa se ovom servisu, a prvo ćete ugledati pozdravni prozor u kome nas on pita da li želimo da kreiramo kviz, upitnik ili analiziramo prethodno generisane ankete. Većina nas će zatvoriti ovaj prozor (logično), što vas vodi u glavni meni gde vidite iste ove prečice, kao i prethodno kreirane upitnike i kvizove.

Pitajte korisnike

Koliko su korisnici zadovoljni našim uslugama? Hajde da kreiramo novi upitnik koji će nam pomoći da to saznamo. Klikom na New Form otvara se prozor koji u zaglavlju ima dve kartice: pitanja (Questions) i odgovori (Responses). Na prvoj kartici formulišu se pitanja, a u drugoj ćemo naknadno pratiti rezultate ankete. Najpre je potrebno otvoriti karticu Questions i navesti naslov i (opciono) podnaslov ankete. Na primer: „Anketa o zadovoljstvu korisnika“ (podnaslov ćemo ovog puta preskočiti). Desno od polja u kome navodimo naslov nalazi se ikona pomoću koje anketi možemo da pridružimo logotip. Klikom na nju otvoriće se meni gde tražimo adekvatan logotip pomoću Bing pretraživača, dodajemo ga sa One Drive repozitorijuma ili lokalnog diska.

Sada treba dodati pitanja. Klikom na ikonu Add New dodajemo novo pitanje u anketi. Odmah nakon ove akcije otvoriće se podmeni u kome je potrebno izabrati koji tip pitanja dodajemo: Choice, Text, Rating ili Date. Izbor (Choice) je pitanje koje sadrži naslov i nekoliko izbornih polja, pa korisnik treba da izabere jednu ili više ponuđenih opcija. Tekst (Text) je pitanje koje sadrži naslov, a korisnik treba da unese odgovor u vidu kraćeg ili dužeg teksta. Ocena (Rating) se koristi ako želimo da korisnik oceni naš proizvod ili uslugu izborom broja zvezdica. Datum (Date) je pitanje koje se koristi kako bi korisnik naveo neki neophodan datum, npr. dan kada je prvi put koristio proizvod ili uslugu. Pitanja možemo da označimo kao obavezna (Required) a svako od njih, u zavisnosti od vrste, ima jednu ili dve dodatne specifičnosti koje intuitivno podešavamo kako će pitanje biti postavljeno korisniku.

U zaglavlju prozora nalazi se meni Theme pomoću koga možemo da promenimo temu i time utičemo na izgled ankete. Pored njega se nalazi meni Preview koji omogućava da vidimo kako se anketa ponaša na različitim uređajima, na računaru ili mobilnom telefonu, pa sledstveno tome preformulišemo pitanja u anketi. Klikom na „…“ otvara se meni s još nekoliko dodatnih opcija, kao u svakoj Office 365 aplikaciji.

Analiza odgovora

Nakon što smo definisali sva pitanja, izborom opcije Send prosleđujemo anketu korisnicima. Klikom na Send otvoriće se meni u kome možemo da generišemo link ili QR kod koji ćemo poslati, odnosno HTML kod (iFrame) koji ćemo dodati na neku od stranica korporativnog sajta koja poziva korisnike da popune anketu. Poslednja opcija otvara Outlook i nudi nam da e‑mail‑om direktno pošaljemo korisnicima link ka anketi koju treba da popune.

I to je to! Anketa se nalazi u oblaku, a nakon što korisnici pristupe zadatom linku i daju odgovore, to će biti evidentirano. Ako nakon nekog vremena pristupite servisu Office Forms, moći ćete da uđete u anketu (kartica Responses) i analizirate dobijene rezultate. Čim pristupite anketi, videćete opštu analizu rezultata, a klikom na View Results ulazi se u meni gde možete pogledati odgovore svakog od anketiranih. Klikom na Open in Excel ovaj servis ponudiće vam da rezultate ankete preuzmete kao Excel dokument, gde u strukturiranoj tabeli možete da vidite kako su korisnici odgovorili na zadata pitanja.

Office Forms je intuitivan servis koji se vrlo lako koristi. Ako vam je potreban alat za brzo kreiranje dopadljivih i funkcionalnih anketa, upitnika ili kvizova, a nemate problem što se odgovori čuvaju na lokaciji u oblaku, na pravom ste mestu.

Autor: Slavko Vujnović

