Mali bežični neurostimulator isporučuje se kroz krvne sudove

Istraživači sa Univerziteta Rajs razvili su mali uređaj za neurostimulaciju koji se može isporučiti intravaskularno i koji ne zahteva bateriju ili žičanu vezu.

Procedura zahteva minimalno invazivnu endovaskularnu tehniku

Približno veličine zrna pirinča, uređaj može napredovati kroz vaskulaturu dok ne stigne blizu ciljnog nerva, a kliničar ga zatim može pričvrstiti na zid krvnog suda radi dugotrajne implantacije. Stimulator je bez baterija i napaja se preko eksternog magnetnog predajnika. Istraživači se nadaju da bi tehnologija mogla da dovede do zamene za glomaznije uređaje za neurostimulaciju koji zahtevaju ugrađene baterije ili žice koje prodiru u telo. Neurostimulacija ima potencijal da otkloni bol ili leči neurološke bolesti, ali trenutne tehnologije imaju svoja ograničenja, zahtevaju invazivnu hirurgiju za implantaciju i ponovljene operacije za zamenu uređaja sa starim baterijama.

Ako je izvor napajanja spoljašnji, može biti potrebno da elektrode prodru u kožu, uz prateću infekciju i rizik od upale. Ovi istraživači su zauzeli drugačiji pristup i dizajnirali implantat koji se može napajati izvan tela, bežično. Takođe se može implantirati kroz minimalno invazivne endovaskularne tehnike, delimično zahvaljujući svojoj maloj veličini. Ovaj pristup podrazumeva korišćenje krvnih sudova kao mape, sa ciljem da se dođe do ciljanog nerva. Jedna od lepih stvari je to što svi nervi u našem telu zahtevaju kiseonik i hranljive materije, tako da to znači da postoji krvni sud unutar nekoliko stotina mikrona svih nerava, rekao je Džejkob Robinson, istraživač uključen u studiju. Samo je pitanje praćenja pravih krvnih sudova da bi se došlo do ciljeva.

Uz kombinaciju snimanja i anatomije, možemo biti prilično sigurni u to gde postavljamo elektrode. Implantat sadrži traku magnetoelektričnog filma koji može pretvoriti energiju iz magnetnih polja u električnu energiju. Uređaj se zatim može napajati eksternim magnetnim predajnikom koji generiše magnetno polje od približno 1 miliTesla, koje nema štetne efekte na tkivo ispod. Pošto su uređaji tako mali, možemo koristiti krvne sudove kao sistem autoputa da bismo dostigli ciljeve do kojih je teško doći tradicionalnom hirurgijom. Isporučujemo ih pomoću istih katetera koje biste koristili za endovaskularnu proceduru, ali bismo uređaj ostavili izvan posude i postavili žicu vodilicu u krvotok kao stimulativnu elektrodu, koja bi se mogla držati na mestu stentom.

Izvor: Medgadget

Podelite s prijateljima

Tweet