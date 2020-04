Mali kao Raspberry Pi, košta kao ozbiljan PC

Raspberry Pi se pokazao kao platforma koja je idealna za male, pa čak i malo složenije projekte. Međutim, često postoji potreba za nekim tako malim uređajem, ali sa daleko jačim performansama. Upravo takav mikro računar je AAEON PICO WHU4.

Ne tako mala cena

U odnosu na Raspberry Pi 4, koji je zasnovan na četvorojezgarnom Cortex-A72 (ARM v8) 64-bitnim SoC procesorom na 1.5 GHz i relativno malom količinom RAM-a (1 GB do 4 GB), PICO WHU4 deluje kao pravi PC računar visoke klase. On je zasnovan na Core i5 SoC procesoru osme generacije i memoriji do 16 GB. Računar je spakovan u PICO-ITX veličinu ploče (koja je sličnih dimenzija kao i Raspberry Pi), a poseduje i veliki broj ulaznnih i izlaznih portova, kao što su dual HDMI 1.4b izlazi, USB 2.0 i 3.2, pa čak i full-size mSATA/mPCIe slot. Za napajanje ovog mikro računara dovoljno je 12 V.

Slobodno možemo da kažemo da se radi o računaru koji može da zadovolji i veliki broj standardnih korisničkih potreba, odnosno da zameni desktop ili laptop računare, iako nije predivđen za takve poslove. Naravno, to povlači i adekvatno visoku cenu, koja u ovom slučaju iznosi 783 dolara.

Izvor: ZDNet

Podelite s prijateljima

Tweet