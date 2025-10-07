Manji ekran, veći mir: NanoPhone nudi detoks od beskrajnog skrolovanja

Mnogo je građana koji bi rado skratili vreme provedeno pred ekranom, ali nemaju dovoljno snage. Kompanije nude rešenja u obliku alata i podsetnika, a možda bi najbolje bilo da se vratimo malim displejevima na kojima mogu da se vide i pročitaju samo osnovne stvari.

NanoPhone je minijaturni, potpuno funkcionalni pametni telefon koji uklanja iskušenje beskrajnog skrolovanja. Trenutno može da se nabavi po ceni od 89,97 dolara, a akcija traje do 12. oktobra.

O telefonu veličine kreditne kartice koji može sve se priča već neko vreme. Ako vam „doomscrolling“ narušava mentalno zdravlje, ali i dalje morate da ostanete povezani, NanoPhone nudi solidan kompromis. Omogućava sve funkcije standardnog pametnog telefona, ali u kompaktnom izdanju skromnije veličine.

Za razliku od sve većih modernih telefona, ovaj uređaj stvarno može da stane u džep — a maleni ekran ga čini manje primamljivim za besciljno skrolovanje. Podržava 4G, Bluetooth i Wi-Fi, koristi postojeću SIM karticu, i ne zahteva dodatni paket podataka. Može da služi za pozivanje, preuzimanje aplikacija, čak i video razgovore.

Uređaj ima prednju kameru od 5 MP i zadnju od 2 MP, tako da može da snima fotografije i beleži uspomene kao obični telefoni. Baterija traje ceo dan, a kućište je izuzetno izdržljivo, otporno na ogrebotine. Idealan je i kao rezervni telefon.