Mario vs. Donkey Kong – oda nekim jednostavnijim vremenima

Mario vs. Donkey Kong je izašao 2004. za Game Boy Advance. Mario je ograničen, ne može brzo da trči, ne skače visoko, izgubiš život jednom greškom. Ali ako uporedite Mario vs. Donkey Kong sa modernijim avanturama vodoinstalatera, on ima neki svoj šarm u kome možete uživati.

Konačno povezanost sa arkadnim igrama prošlosti

Mario vs. Donkey Kong ima mnogo više zajedničkog sa originalnim Donkey Kong arkadnim igrama nego vaš tipični Mario platformer. Svaki nivo ima dva dela, ali to nisu ekspanzivne avanture sa bočnim pomeranjem. Umesto toga, to je zagonetka koja zahteva specifične korake i pametno korišćenje neprijatelja i alata razbacanih svuda. Prvo treba da dobijete ključ, a zatim da spasite slatku malu Mario igračku koju je Donkey Kong ukrao i stavio u nivo. Kao i kod mnogih najboljih Mario igara, skoro svaki nivo uvodi novu mehaniku, neprijatelja ili alat koji vam ometa ili pomaže da završite.

I u ovoj igri postoji iznenađujuća količina sadržaja. Postoji osam svetova, od kojih su dva potpuno nova za ponovno izdanje 2024. Svaka ima šest faza, plus bonus fazu i bitku za šefa. A kada pobedite glavnu kampanju, dostupna je remiksovana verzija „Plus“ svih onih nivoa koji koriste iste stavke i ukupne karakteristike kao original.

S obzirom na jednostavnost ove igre, pošteno je reći da je njena ciljna publika mlađa. Nintendo je uključio i neke funkcije kako bi igru učinio još dostupnijom. Postoji „ležerni“ režim u kojem možete da dobijete šest pogodaka pre nego što izgubite život u fazi, umesto samo jednog. To takođe uklanja vremensko ograničenje. Konačno, Nintendo je takođe uključio lokalni kooperativni multiplayer, nešto što iskusni i početnici mogu da uživaju.

