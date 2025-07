Mark Zakerberg i drugi čelnici Mete postigli poravnanje u tužbi vrednoj 8 milijardi dolara

Isplatiće akcionarima kompanije odštetu zbog navodnih kršenja privatnosti.

Generalni direktor Mete, Mark Zakerberg, zajedno sa grupom sadašnjih i bivših direktora i rukovodilaca kompanije, postigao je dogovor o poravnanju. Tim se se okončava sudski proces u kojem se tražilo 8 milijardi dolara odštete. Zakerberg i ostali će isplatiti akcionarima Mete nadoknadu za štetu koja je navodno nastala zbog ponovljenog kršenja privatnosti korisnika Facebook-a.

Detalji poravnanja nisu javno objavljeni, ali pretpostavlja se da je konačna cifra manja od izvorno traženih 8 milijardi dolara. Sud je prekunuo suđenje upravo kad je trebalo da uđe u drugu fazu i pre nego što su ključni svedoci pojavili..

Milijarder i rizični investitor Mark Andreesen, koji je optužen u ovom procesu i takođe direktor u Meti, trebalo je da svedoči tog dana. Zakerberg i bivša izvršna direktorka Sheryl Sandberg trebalo je da svedoče sledeće nedelje. Očekivalo se i svedočenje bivšeg člana upravnog odbora Petera Thiela.

Akcionari su tužili Zakerberga, Andreessena, Sandbergovu. Oni su tražili da oni lično iz svojih sredstava nadoknade štetu koju je kompanija platila u prethodnim godinama zbog raznih kazni i sudskih troškova, vezanih za navodna kršenja privatnosti. Federalna trgovinska komisija kaznila je Facebook 2019. godine sa 5 milijardi dolara jer nije ispoštovao dogovor iz 2012. o zaštiti korisničkih podataka.

Akcionari su zahtevali da 11 optuženih iskoriste lično bogatstvo da nadoknade štetu kompaniji. Tužitelji su tvrdili da su optuženi propustili da nadgledaju usklađenost sa dogovorom sa FTC-jem. Zatim i da su svesno vodili Facebook kao ilegalnu platformu za eksploataciju korisničkih podataka. Optuženi su negirali optužbe, nazivajući ih „ekstremnim tvrdnjama“, pre nego što je postignuto poravnanje.

Sve se vraća na čuveni skandal sa Cambridge Analyticom. To je firma za političko savetovanje koja je pristupila podacima miliona korisnika Facebook-a u okviru predsedničke kampanje Donalda Trampa 2016. godine. To je dovelo do rekordne kazne FTC-a najveće ikad izrečene u to vreme. Cambridge Analytica je u međuvremenu ugašena.

Nekoliko ljudi već je svedočilo pre nego što su strane postigle poravnanje. Jedan stručni svedok koji je pozvan od strane tužitelja govorio je o „rupama i slabostima“ u Facebook-ovim pravilima o privatnosti.

Ovo je samo jedan od brojnih pravnih postupaka protiv kompanije

Još jedan veliki slučaj vodi se protiv Mete zbog navodne monopolske prakse. U tom slučaju FTC tvrdi da je Meta kupovinom tadašnjih konkurenata, Instagrama i WhatsAppa, narušila tržišnu konkurenciju. Suđenje je završeno, ali presuda još nije doneta.

Zakerberg je takođe umešan u slučaj koji tvrdi da je Meta svesno koristila piratske materijale za obuku svog veštačkog inteligentnog modela Llama. Osim toga, kompanija je pristala da plati 25 miliona dolara kako bi rešila spor sa Donaldom Trampom povodom njegove zabrane na Facebook-u 2021. godine. Nakon što je tokom izbora 2024. Tramp pretio Zakerbergu osvetom. Tramp je tada bio privremeno suspendovan sa platforme zbog podsticanja nereda u Kapitolu, tokom kojih je više ljudi izgubilo život.

Izvor: Engadget