Mark Zuckerberg i AI za društvene fidove

Izvršni direktor kompanije Meta, Mark Zuckerberg, sprema se da ubaci još više objava generisanih veštačkom inteligencijom u vaše društvene fidove. Zuckerberg je rekao da će kompanija „dodati još jedan ogroman korpus sadržaja“ svom sistemu preporuka, jer veštačka inteligencija „olakšava kreiranje i remiksovanje“ radova koji se dele na mreži.

„Društvene mreže su do sada prošle kroz dve ere“, rekao je Zuckerberg. „Prva je bila kada je sav sadržaj bio od prijatelja, porodice i naloga koje ste direktno pratili. Druga je bila kada smo dodali sav sadržaj kreatora.“ Iako Zuckerberg ne naziva veštačku inteligenciju trećom erom društvenih medija, jasno je da će tehnologija biti u velikoj meri uključena u ono što sledi.

Zuckerberg je rekao da će sistemi preporuka koji „duboko razumeju“ objave generisane veštačkom inteligencijom i „prikazuju vam pravi sadržaj“ postati „sve vredniji“. Kompanija je već počela da ugrađuje alate veštačke inteligencije u svoje aplikacije i sada eksperimentiše i sa namenskim društvenim aplikacijama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji.

Finansijska direktorka kompanije Meta, Suzan Li, rekla je da su ljudi generisali preko 20 milijardi slika u okviru nove aplikacije kompanije Vibes, koja prikazuje video zapise generisane veštačkom inteligencijom, slično kao što je Sora kompanije OpenAI. „Mislim da je Vibes primer novog tipa sadržaja koji omogućava veštačka inteligencija i mislim da postoji još mogućnosti za kreiranje mnogo novih tipova sadržaja u budućnosti“, dodao je Zuckerberg.

Meta je prijavila prihod od 51,24 milijarde dolara u ovom kvartalu, što je povećanje od 26 procenata u odnosu na isti period prošle godine, ali je imala jednokratni poreski trošak od 15,93 milijarde dolara povezan sa predlogom zakona o lepoti predsednika Donalda Trampa.

Izvor: TheVerge