Mark Zuckerberg predlaže četiri načina za regulisanje interneta

Facebook je signalizirao određenu otvorenost prema propisima, međutim stvari se razjašnjavaju ovog vikenda. Mark Zuckerberg objavio je uvodnik koji sadrži četiri ideje za regulisanje interneta, uključujući pristupe koji se mogu primeniti širom sveta. Za početak, veruje da vlade treba da postavljaju „polazne osnove“ za online sadržaj i da zahtevaju filtriranje kako bi se smanjile šanse da nepodoban sadržaj dođe do platforme. Facebook ne bi trebalo da donosi previše odluka o samom govoru, rekao je Zuckerberg, i planirao je da se pokrene nezavisni komitet za moderiranje.

Zuckerberg se zalaže i za propise koji postavljaju „zajedničke standarde“ za verifikaciju ljudi iza političkih oglasa. Nada se da će „globalno usaglašen okvir“ za privatnost podataka biti sličan GDPR-u Evropske unije kako bi se poboljšala ukupna zaštita podataka, a da se ne dovede do „pucanja“ interneta. Na kraju, CEO se nada garanciji prenosa podataka između usluga, ukazujući na primer Data Transfer Project. Trebalo bi da bude jasno ko čuva informacije dok se kreću između službi, dodao je on.

To je značajna izjava CEO-a koja je upravo naznačila pomak ka privatnosti, ali to bi lako moglo da se suprotstavi postojećim pozivima da se reguliše Facebook. Ovo pomaže kompaniji da preoblikuje diskusiju ukazujući na to šta je spremna da prihvati. Facebook može ponekad nerado da sarađuje sa zvaničnicima, a Zuckerberg-ovi predlozi to ne moraju nužno da promene.

Tu je i pitanje efikasnosti. Facebook može da ukaže na to šta želi, ali bi bilo teško čak i šačicu zemalja navesti da sarađuju. Predlozi su takođe relativno nejasni. Oni mogu da posluže kao osnovna polazna tačka, ali postoji realna šansa da se vlade ne bi složile oko finih detalja.

Izvor: Engadget

