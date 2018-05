Marketinške kampanje za milenijalce

Sada već najveća generacija u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, milenijalci sve češće donose odluke u ime organizacija za koje rade, te bi marketinški stručnjaci trebalo da budu upućeni u njihova interesovanja, potrebe, te motivaciju, a kako bi razumeli načine na koje odlučuju kada su posao i kupovina u pitanju.

Za početak bi oni koji se obraćaju milenijalcima trebalo da odustanu od tradicionalnih načina sprovođenja marketinških kampanja, a poput onih koji uključuju bezlične telefonske pozive, budući da milenijalci pre svega razmišljaju o građenju odnosa sa nekim brendom, po čemu se razlikuju od prethodnih generacija. Upravo zbog toga loše reaguju na pomenute telefonske pozive, te e-mail kampanje čija je jedina poruka „Kupi odmah!“ Prema poslednjim istraživanjima, 60% milenijalaca će se radije odlučiti da obavi neku kupovinu ukoliko se kompanija fokusira na odnos sa klijentima, dok će one čiji je jedini cilj brza zarada, najradije ignorisati. Sa druge strane 34% njih je reklo da, kada je u pitanju neka tehnološka kompanija, žele da pre kupovine imaju neko iskustvo u vezi sa proizvodom za koji se interesuju.

Tako se kompanijama preporučuje da svojim kampanjama dodaju ljudski element, te momente sa kojima bi milenijalci mogli da se identifikuju, a koji se tiču njihovog posla, ali i privatnog života. Ovakve kampanje, istina, zahtevaju više napora, budući da je za građenje odnosa sa klijentima potrebno vreme, ali će se na kraju isplatiti daleko više od tradicionalnih metoda.

Druga važna stvar je to što milenijalci više polažu na reputaciju neke kompanije nego na tradiciju, te 50% njih veruje da je neophodno da kompanija od koje kupuju bude lider na tržištu. Sa druge strane, milenijalci koji kupuju neke tehnološke proizvode ne polažu mnogo na to koliko dugo kompanija postoji, te ih podatak da neko posluje više decenija neće naročito impresionirati. To znači da startapi, te mlade kompanije, imaju dobre šanse da impresioniraju, a kada su mlađi kupci u pitanju, ali samo ako uspeju da na pravi način prikažu prednosti svog proizvoda. Tako kompanije kojima nedostaje istorija mogu to da nadoknade dobrim ocenama onih koji su već kupovali od njih, te studijama slučaja koje govore o kredibilitetu njihovog proizvoda.

Još jedna važna stvar je da milenijalci, za razliku od prethodnih generacija, više polažu na misiju kompanije, te vode računa da je ova u skladu sa onim vrednostima za koje se zalažu. I upravo zbog toga što veruju u ideale, milenijalci će se lakše odlučiti za neku novu uslugu, a ako osete povezanost sa vrednostima koje ova nudi.

Budući da će milinelijalci u budućnosti imati sve veći uticaj na poslovanje, neophodno je da marketinški stručnjaci povedu računa o njihovim jedinstvenim stavovima, a da bi na kraju na taj način zadobili njihovo poverenje, te konačno ostvarili željene rezultate.

Izvor: Martech Advisor

