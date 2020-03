Mars Horizon: Simulacija svemirskog programa

Simulacija Mars Horizon ulazi u beta fazu testiranja, a svi zainteresovani su pozvani da se prijave i postanu testeri.

U pitanju je simulacija, ali i strategija o istraživanju kosmosa, pa igrač dolazi na čelo velike svemirske agencije, te misije čiji je cilj da ljudska bića pošalje na Mars. Igra je kreirana uz podršku Evropske svemirske agencije, pa se podaci koji su korišćeni u razvijanju igre zasnivaju na naučnim činjenicama, i prate proces planiranja pravih kosmičkih misija.

Beta faza počinje 27. aprila, a zainteresovani igrači mogu da se prijave preko Auroch Digital web-sajta, dok više informacija mogu da dobiju na zvaničnom sajtu igre. Beta varijanta traje osam sati, i igrača vodi u avanturu od najranijih faza koje podrazumevaju let do Meseca i natrag. Kreatori ističu da igra nije komplikovana kao prethodne simulacije leta u kosmos, pa je savršena za one koji su do sada bili zastrašeni kompleksnošću sličnih igara.

Izvor: PC Gamer

Podelite s prijateljima

Tweet