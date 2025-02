Mobilna kartaška igra Marvel Snap se vraća u prodavnice aplikacija, počevši od Google Play -a. To je prema Developer Second Dinner-u, koji je najavio da počinje proces vraćanja igre u Google-ovu prodavnicu aplikacija za Android u 18:00 PT / 15:00 ET tog dana. Programer je u drugom postu rekao da očekuje da će se igra vratiti u Google-ove i Apple-ove prodavnice aplikacija „već sledeće nedelje“.

Marvel Snap je uhvaćen u prekidu TikTok-a prošlog vikenda jer je njegov originalni izdavač, Nuverse, u vlasništvu TikTok matične kompanije ByteDance. Igra se vratila onlajn za igrače u ponedeljak, a Second Dinner kaže da planira da „dovede više usluga u kompaniji i da bude partner sa novim izdavačem“. Do sada, Marvel Snap i dalje „pruža, upravlja i njime upravlja Nuverse“, prema politici privatnosti na veb lokaciji igre.

Administrator Marvel Snap Discord servera je takođe najavio set kompenzacionih paketa za igrače pogođene prekidom rada. Kao što se vidi na snimcima ekrana postavljenim na Reddit, to uključuje kredite u igri, tokene i posebne varijante za naloge koji su kreirani u SAD ili koji su pokazali aktivnost u SAD u 30 dana pre prekida rada. Igrači koji nisu iz SAD takođe će dobiti „Globalni paket zahvalnosti“ sa sličnim, iako manje, pogodnostima.

Druge aplikacije koje su nestale prošlog vikenda, kao što su CapCut i Lemon8, od tada su se vratile na mrežu, ali još uvek nisu navedene u prodavnicama aplikacija za iOS i Android. Iako je predsednik Donald Tramp naredio američkom državnom tužiocu da ne sprovodi zabranu TikTok-a u SAD, nejasno je da li on može zaštititi Apple ili Google od pravne odgovornosti ako hostuju aplikacije u suprotnosti sa zakonom.

