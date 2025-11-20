Maserati Grecale Lumina Blu: Nova specijalna serija Maserati SUV-a sada dostupna i u Srbiji

Maserati predstavlja Grecale Lumina Blu, novu specijalnu seriju koja spaja ekskluzivan izgled, prepoznatljivu estetiku brenda i bogat tehnološki paket koji svako putovanje čini udobnim i prijatnim. Model je od sada dostupan i kupcima u Srbiji.

Luksuz koji otkriva svoj karakter kada padne noć

Oblikovan za one koji žele da se izdvoje, Grecale Lumina Blu donosi prepoznatljiv „večernji“ izgled kroz Night Interaction spoljašnju nijansu. Duboka, zavodljiva kombinacija, dolazi do izražaja naročito noći, pod svetlima grada, naglašavajući linije modela i njegov samouveren karakter. Ova limitirana serija od svega 200 jedinica, predstavlja Maseratijev omaž noćnoj eleganciji: spoj prefinjenosti, praktičnosti i odvažnog, ličnog izraza koji ga jasno odvaja od svega u svojoj klasi. Elegantnu siluetu dopunjuju 21-inčni Crio aluminijumske felne, žute kočione čeljusti i žuti Trozubac na C-stubu. Ovi elementi daju modelu jasnu sportsku notu koja se odlično uklapa sa njegovim luksuznim karakterom. Spoljašnji utisak dodatno zaokružuju Matrix LED farovi i zatamnjena zadnja stakla.

Da Maserati u svojim modelima spaja tradiciju i modernu tehnologiju najbolje pokazuje upravo unutrašnjost Lumina Blu. Ona donosi prepoznatljivi italijanski savoir-faire kroz pažljivo oblikovane detalje i izbor vrhunskih materijala: premium kožu u Chocolate ili Ghiaccio nijansi, umetke od prirodnog drveta sa otvorenim porama i sportske metalne pedale. Sve zajedno stvara ambijent u kom se italijansko zanatsko umeće i savremena tehnološka udobnost prirodno nadopunjuju.

Napredna tehnološka rešenja i visok nivo udobnosti

Pored vrhunskog dizajna, Grecale Lumina Blu donosi i viši nivo komfora i savremenih tehnologija. Standardna oprema uključuje električni prtljažnik sa senzorom pokreta, 12-stepeno podesiva i grejana prednja sedišta i kamerom od 360°, što podiže praktičnost i udobnost na nivo koji se očekuje od Maserati SUV-a. Sve zajedno stvara savremen, profinjen prostor namenjen vozačima koji žele intenzivnu, ali kultivisanu vožnju..

A kada je reč o performansama, Lumina Blu ni tu ne pravi kompromise. Pokreće ga 2.0-litarski blago-hibridni turbo motor sa 300 KS, uparen sa osmostepenim automatskim menjačem i pogon na sve točkove uz mehanički zadnji diferencijal sa ograničenim proklizavanjem. Ova postavka donosi prepoznatljivu Maserati ravnotežu snage, efikasnosti i svakodnevne upotrebljivosti, nešto po čemu se brend izdvaja već više od jednog veka.

Svi zainteresovani mogu pogledati model i dobiti više informacija o specifikacijama i cenama u Maserati salonu Delta Auto Grupe, Omladinskih brigada 33a. https://maserati.rs/