Mašinsko učenje ubrzava isporuku Windows 10 ažuriranja

Microsoft je usvojio mašinsko učenje kako bi korisnicima automatski isporučivao Windows 10 verziju 1903, a nova funkcija je najavljena na Twitter-u 18. juna.

U objavi stoji da je kompanija počela sa treniranjem algoritama mašinskog učenja koji će biti zaduženi za ažuriranje onih računara koji imaju April 2018 Update verziju, te starije Windows 10 verzije, a kako bi osigurala da se i ubuduće ažuriranja isporučuju na vreme. Windows 10 verzija 1803 objavljena je u aprilu 2018, a ističe u novembru 2019, pa je ranije najavljeno da će se sa isporukom verzije 1903 početi u junu.

Nova verzija je sada dostupna svim korisnicima koji ručno izaberu “check for updates” u okviru Windows Update-a, a do nekih računara još nije stigla zbog problema sa kompatibilnošću. Upravo je to problem koji Microsoft planira da reši uz pomoć mašinskog učenja, budući da će se ovo starati da ažuriranje automatski stiže na sve kompatibilne uređaje, bez potrebe za ručnim biranjem opcije.

Ostaje da se vidi šta će se događati sa računarima koji ne budu kompatibilni, a Windows 10 verzija 1903 donosi neka zanimljiva poboljšanja, poput nove light teme, odvajanja Cortana-e od Search polja, te Windows sandbox-a.

Izvor: Tom’s Hardware

Podelite s prijateljima

Tweet