Mask preti pravnim postupkom protiv Apple

Mask preti da će tužiti Apple zbog kršenja antimonopolskih zakona.

Mask je zapretio kompaniji Apple sa pravnim postupkom zbog navodnih kršenja antimonolskih propisa u vezi sa rangiranjem aplikacije četbot Grok AI.

Mask je u svojoj objavi napisao: „Apple se ponaša na način koji onemogućuje bilo kojoj kompaniji za veštačku inteligenciju osim OpenAI da dostigne prvo mesto u App Store, što je nedvosmisleno kršenje antimonoloksih zakona. xAI će odmah preduzeti pravne mere.“

Apple je tokom prošle godine sarađivao sa OpenAI kako bi integrisao ChatGPT u svoje iPhone, iPad i Mac laptopove i desktop računare. Mask je rekao da Apple integriše OpenAI na nivou operativnog sistema, zbog čega će Apple uređaji biti zabranjeni u njegovim kompanijama. Mask je tada ukazao da je to kršenje bezbednosti.

ChatGPT je rangiran kao broj 1 u odeljku najboljih besplatnih aplikacija američke iOS prodavnice i da je jedini AI četbot u Apple odeljku „Neophodne aplikacije“. App Store je na vrhu odeljka „Aplikacije“ koji je postavio link za preuzimanje novog vodećeg OpenAI modela.

Ovo nije prvi put da je Apple osporen zbog antimonopolskog propisa. Ali za sada nema zvaničnih komentara ove kompanije niti informacija da li je Mask rešio da održi reč.

Izvor: cnbc.com