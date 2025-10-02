PC Press specijal - IT u fabrikama
Masovni odliv pretplatnika sa Disney platformi

Tokom jedne nedelje u septembru više od 1,7 miliona korisnika otkazalo je pretplatu na Disney-jeve streaming servise, uključujući Disney+, Hulu i ESPN. Ovaj nagli skok otkazivanja, navodno povećan za više od 400% u odnosu na uobičajen nivo, izazvao je pažnju u javnosti i dodatno otvorio pitanje povlačenja korisnika nakon nedavnih poteza kompanije.

Razlozi za otkazivanja i reakcije publike

Prema dostupnim informacijama, talas otkazivanja dogodio se između 17. i 23. septembra, neposredno nakon što je Disney odlučio da poveća cene svojih pretplata. Ovaj potez mogao bi da produži trend odliva korisnika, jer je došao u periodu kada je kompanija već bila pod pritiskom zbog kontroverzi.

Poseban uticaj imala je odluka Disney-jevog kanala ABC da privremeno obustavi emitovanje emisije „Jimmy Kimmel Live“ 17. septembra. Do obustave je došlo nakon optužbi tadašnjeg predsednika Donalda Trampa i članova njegove administracije, koji su tvrdili da je voditelj izneo neprimerene komentare u vezi sa atentatom na desničarskog influensera Charlieja Kirka. Program je vraćen u etar 22. septembra, ali mnogi gledaoci nisu bili zadovoljni načinom na koji je kompanija reagovala na pritiske.

Sve ove okolnosti, od politički osetljivih odluka do finansijskih promena, doprinele su negativnoj percepciji i podstakle veliki broj korisnika da otkažu svoje pretplate.

Izvor: Engadget

