Masovni prekid rada Cloudflare – veliki uticaj

Cloudflare, mrežna kompanija koja pruža DDoS zaštitu i usluge isporuke za mnoge kompanije širom sveta, doživljava veliki prekid rada koji ukida sajtove širom veba. Korisnici nailaze na poruku o grešci kada pokušaju da pristupe X, ChatGPT, pa čak i veb-sajt za praćenje prekida DownDetector ima poruku o grešci koja kaže „Molimo vas da deblokirate challenges.cloudflare.com da biste nastavili.“

Na stranici sa statusom Cloudflare-a, najnovija beleška kompanije o prekidu rada i pokušaju oporavka usluga kaže:

Napravili smo promene koje su omogućile Cloudflare Access-u i WARP-u da se oporave. Nivoi grešaka za korisnike Access-a i WARP-a vratili su se na stope pre incidenta.

Ponovo smo omogućili WARP pristup u Londonu.

Nastavljamo da radimo na obnavljanju drugih usluga.

Do prekida rada dolazi manje od mesec dana nakon što je veliki pad servisa Amazon Web Services obustavio rad Fortnite-a, Alexa-e, Snapchat-a i drugih servisa, nakon čega su usledili problemi na Microsoft Azure-u zbog kojih je Xbox satima bio van mreže.

Izvor: TheVerge