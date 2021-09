Mastercard proširuje domete otvorenog bankarstva akvizicijom kompanije Aiia

Kompanija Mastercard objavila je sklapanje ugovora o akviziciji kompanije Aiia, vodećeg evropskog pružaoca tehnologija otvorenog bankarstva koja omogućava direktnu vezu sa bankama putem samo jedne API integracije, omogućavajući svojim klijentima razvoj i lansiranje novih digitalnih rešenja koja zadovoljavaju potrebe svakodnevnog života, rada i zabave.

Otvoreno bankarstvo demokratizuje finansijske usluge dajući potrošačima jasan uvid u to gde i kako se njihovi podaci koriste kako bi im se pružile usluge koje žele i koje su im potrebne. FinTech firme i banke koriste podatke koje potrošači odobre kako bi omogućili lakši i inkluzivniji pristup kreditima, upravljanju ličnim finansijama, digitalnim novčanicima i platnim uslugama. Mastercard igra centralnu ulogu u ovom ekosistemu kao pouzdani posrednik i sigurna mreža podataka.

„Vrednost otvorenog bankarstva dolazi kroz osnaživanje potrošača i firmi da koriste sopstvene podatke kako bi jednostavno, sigurno i brzo dobili pristup finansijskim uslugama. Uključivanje kompanije Aiia u našu mrežu učvršćuje napore ka otvorenom bankarstvu koje pravim u Evropi i omogućava nam da nastavimo da izlazimo u susret našim klijentima gde god se oni nalaze”, rekao je Kreg Vosburg, direktor sektora razvoja proizvoda u kompaniji Mastercard. „Kako otvoreno bankarstvo nastavlja da podstiče inovacije, naš fokus ostaje na pružanju jedinstvenog skupa tehnoloških platformi i infrastrukture, kao i na osiguravanju povezanosti podataka, a sve to u skladu sa principima privatnosti i sigurnosti podataka. To će pomoći FinTech sektoru i finansijskim institucijama da inoviraju, prikupljaju povratne informacije i prošire svoje poslovanje, kao i da stvaraju pametnija, značajnija iskustava efikasnije nego što je to do sada bio slučaj. ”

Do sada su otvorena bankarska platforma kompanije Aiia, uključujući snažnu API povezanost i kapacitete za plaćanja koja pruža, kao i sama stručnost kompanije, značajno rasli i pokazivali jasan fokus na kvalitet usluge. Aiia je oživela jedinstveni model otvorenog bankarstva u Evropi koji se zasniva na privatnosti podataka, sigurnosti, kvalitetu i širokom pristupu. Poslovni pristup koji u centar usluge stvalja korisnika i ambicija da se izgradi sistem otvorenog bankarstva koji jednostavno funkcioniše nadopunjuju postojeće kanale, tehnologiju i praksu obrade podataka u kompaniji Mastercard.

„Proteklu deceniju radili smo na tome da od kompanije Aiia napravimo vodeću i kvalitetnu platformu za otvoreno bankarstvo, koja je stotine banaka i FinTech kompanija uvela u sigurne i bezbedne tokove otvorenog bankarstva. Blisko smo sarađivali sa bankama, klijentima i lokalnim vlastima kako bismo osigurali da naši API-ji pokažu pravi učinak otvorenog bankarstva. Oduševljeni smo što ćemo postati deo kompanije Mastercard i napredovati na putu osnaživanja ljudi da svoje finansijske podatke i račune uvedu u igru – sigurno i transparentno“, rekao je Rune Mai, izvršni direktor i osnivač kompanije Aiia.

Jačanje Fondacije za inovacije

Mastercard je bio rani zagovornik otvorenog bankarstva širom sveta. Kompanija je povukla hrabre poteze kako bi spojila sopstvenu tehnologiju i strušnost u domenu višekanalnih plaćanja sa značajnim partnerima koji u ponudi imaju komplementarne usluge. Kompanija Mastercard je 2019. godine predstavila svoju prvu ponudu za povezivanje otvorenog bankarstva u Velikoj Britaniji i Poljskoj kroz partnerstvo s kompanijom Token.

Akvizicijom kompanije Finicity 2020. godine, kompanija Mastercard je učvrstila svoje napore ka pružanju vrhunskog korisničkog iskustva time što su objedinjene vrhunske tehnološke platforme, namenski resursi i globalna infrastruktura kao način da se dalje podstaknu inovacije i nastavi sa pružanjem lokalizovanih usluga korisnicima. Početkom 2021. godine pridodat je i Mastercard Payment Services, širi spektar rešenja za A2A (account2account) plaćanja i otvorenio bankarstvo koji je pridodat kroz stečenim akviziciju većinskog poslovanja kompanije Nets.

Stručnost kompanije Aiia u pružanju sigurnog i bezbednog pristupa podacima nadopunjuje načela odgovornosti za podatke kompanije Mastercard, nastavljajući da stavlja pojedinca u središte procesa. Uvezivanje usluga kompanije Aiia u Evropi omogućiće kompaniji Mastercard da dostavi Finicity aplikacije za odlučivanje o odobravanju kredita i bodovanje kredita svojim klijentima u Evropi.

