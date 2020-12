MasterIndex Srbija: 15% više onlajn kupaca nego pre pandemije

Broj korisnika onlajn plaćanja povećao se za 15% u odnosu na period pre izbijanja pandemije Covid-19, pokazalo je ovogodišnje MasterIndex Srbija istraživanje. Onlajn plaćanja koristi 81% ispitanika, od čega 10% plaća onlajn makar jednom nedeljno, dok 45% koristi onlajn plaćanja makar jednom mesečno.

Muškarci za nijansu aktivniji onlajn kupci od žena

MasterIndex, tradicionalno godišnje istraživanje finansijskih navika i potreba aktivnih korisnika kartica u Srbiji, pokazalo je i da su muškarci za nijansu aktivniji onlajn kupci od žena (51 napram 49 procenata), dok su posmatrano po starosnoj strukturi, najaktivniji onlajn kupci starosti između 45 i 59 godina (29%), a za njima slede oni uzrasta između 25 i 34 godine i između 35 i 44 (po 23% u obe kategorije).

Plaćanje debitnim, kreditnim i pripejd karticama se pokazalo kao prvi izbor prilikom plaćanja za 68% ispitanika, što dokazuje da se korisnici oslanjaju na brzinu, jednostavnost i sigurnost elektronskih plaćanja, kao i da su ih prepoznali kao zdravstveno bezbedniju opciju tokom pandemije. Na keš prilikom dostave oslanja se 44% ispitanika, a nešto manje od četvrtine njih koristi e-banking, odnosno m-banking aplikacije kao opciju za plaćanje robe i usluga poručenih na internetu.

„Onlajn poslovanje i internet kupovina biće mehanizam koji će malim i srednjim proizvođačima pomoći da ublaže ekonomske efekte pandemije i ograničenja u radu i kretanju, ali i mehanizam koji će im pomoći da sutra rastu kako lokalno, tako i globalno. Trenutne okolnosti su dodatno podcrtale važnost onlajn prisustva bez obzira na veličinu, region ili privredni sektor u kome trgovac posluje, a ukazuju i na relevantnost digitalnih plaćanja u svakodnevici potrošača. Imajući u vidu da 58% ispitanika kupuje isključivo na veb sajtovima domaćih trgovaca, a još 29% njih kombinuje lokalnu i inostranu ponudu, jasno je da je potencijal za ekonomski rast domaćeg onlajn tržišta ogroman i još uvek nedovoljno iskorišćen, kao i da će edukacija svih tržišnih činilaca biti značajnija nego ikada,“ izjavila je Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.

Da se potrebe potrošača sve više sele u onlajn okruženje, govore i podaci da skoro dve trećine ispitanika mesečne račune plaća putem interneta, garderobu kupuje njih 46%, sportsku opremu 26%, a namirnice i potrepštine za kuću 17% ispitanika. Servise za onlajn poručivanje i plaćanje hrane koristi 15% ispitanika, dok osam posto građana ima pretplate na digitalne striming servise kao što su Netflix, Deezer i Spotify.

Dok je 53% ispitanika u potpunosti uvereno da su onlajn plaćanja sigurna, nešto manje od jedne petine ispitanika nije uvereno u to, ali i taj podatak predstavlja značajan napredak u odnosu na 45% koliko ih je bilo 2015. godine. Nivo poverenja korisnika u sigurnost onlajn plaćanju povezan je sa njihovim praktičnim iskustvom, a uvek se savetuje korisnicima da pristupe onlajn plaćanjima na isti način kao što to rade sa standardnim kartičnim plaćanjima, to jest da nikome ne otkrivaju broj kartice, PIN i CVC2 kodove, da ne dele ove podatke onlajn i preko društvenih mreža, kao i da provere da li veb stranica trgovca ima simbol katanca i https:// oznaku koje garantuju sigurnu enkripciju podataka. Takođe se korisnicima savetuje da potraže Mastercard SecureCode ili Mastercard Identity Check simbole na stranici trgovca, kao garancije da se njihovi platni podaci razmenjuju samo sa finansijskom institucijom koja prihvata plaćanje, a ne sa trgovcem, a da svaku onlajn kupovinu štite dodatni zaštitni mehanizmi zasnovani na biometrijskoj autentifikaciji i koji su dostupni na svim uređajima koje oni koriste.

Iz kompanije Mastercard podsećaju da trgovci ali i svi drugi zainteresovani mogu da slušaju predavanja u sklopu eCommerce Akademije koju Mastercard organizuje zajedno sa eCommerce Asocijacijom Srbije i organizacijom USAID, a koja će im pomoći da otpočnu ili unapede postojeće onlajn poslovanje, prateći procese od postavke prodavnice, preko skaliranja do optimizacije procesa.

