Masters of the Universe: Novi film, novi Skeletor

Sony na novom Masters of the Universe filmu radi još od 2007. godine, a u oktobru 2019. je najavljeno da bi projekat mogao da se preseli na Netflix. To se nije dogodilo, a prema najnovijim vestima sledeći film spremaju Amazon MGM Studios i Mattel Films. Ulogu Skeletora dobio je Jared Leto.

He-Man je tokom 1982. godine zaradio 38 miliona dolara, da bi do 1984. matičnoj kompaniji Mattel doneo preko milijardu dolara. Iako He-manija nije bila napravljena da bi trajala, ovaj fenomen ostao je jedna od najuspešnijih poslovnih priča svih vremena. Tako su generacije, držeći u rukama improvizovani mač, godinama u pomoć pozivale moć Sive lobanje, i zamišljale kao putuju u Eterniju. Upravo zbog toga ne čudi što su servisi spremni da finansiraju nove verzije u okviru ove franšize, budući da se nostalgija isplati, pa bi novi He-Man mogao da privuče kako stare, tako i neke nove obožavaoce.

Novi He-Man je Nicholas Galitzine, Camila Mendes je Teela, a Idris Elba je dobio ulogu Duncana/Man-at-Arms. Detalji koji su u vezi sa zapletom su još uvek tajna. Ako sve protekne po planu, novi Gospodari svemira bi na velikim platnima trebalo da se pojave početkom juna 2026. godine.

