MDS pokretač AI inovacija u Srbiji

MDS Informatički inženjering, domaća IT kompanija s tradicijom dugom više decenija, koja jednako uspešno posluje u Srbiji i na globalnom tržištu, ove nedelje organizuje inovativni događaj pod nazivom MDS Rewired u renoviranom prostoru Ložionice u Beogradu. Konferencija će okupiti stručnjake iz zemlje i regiona kako bi predstavili najnovija digitalna rešenja u oblastima veštačke inteligencije, automatizacije, bezbednosti aplikacija i upravljanja IT resursima.

Pored domaćih eksperata, konferencija će ugostiti i predstavnike globalnih tehnoloških kompanija, koji će kroz predavanja i praktične demonstracije pokazati kako njihova rešenja unapređuju poslovanje.

Program konferencije obuhvata panel-diskusiju, demo-zonu i predavanja posvećena razumevanju i primeni novih tehnologija u realnim poslovnim procesima. Poseban fokus biće stavljen na praktične primere kako veštačka inteligencija i automatizacija mogu da unaprede efikasnost i produktivnost u različitim industrijama.

„Želimo da pokažemo da Srbija ima kapacitete i znanje da razvija i primenjuje napredna digitalna rešenja u rangu sa svetskim trendovima. MDS Rewired je platforma za razmenu ideja, iskustava i znanja, koja inspiriše kompanije da usvoje digitalnu transformaciju”, poručuju iz MDS-a.

O kompaniji MDS Informatički inženjering

MDS je domaća kompanija specijalizovana za pružanje širokog spektra IT usluga i rešenja iz oblasti razvoja softvera, mrežne infrastrukture, data centara, sajberbezbednosti, cloud servisa i rešenja za kolaboraciju. Kao pouzdan partner brojnim institucijama i kompanijama na domaćem, regionalnom, ali i globalnom tržištu, MDS se ističe fokusom na digitalnu transformaciju, bezbednost, pouzdanost i dugoročnu održivost tehnoloških rešenja. Kompaniju čini tim s više od 150 sertifikovanih stručnjaka, čije znanje i iskustvo garantuju vrhunski kvalitet usluga i visok stepen poverenja u svakom segmentu poslovanja.