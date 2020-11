Mechwarrior 5 stiže na proleće 2021. godine

Piranha Games studio je planirao da objavi proširenje za MechWarrior 5: Mercenaries zajedno sa Steam i GOG verzijama igre 10. decembra. Međutim, objaviće ih na proleće, u velikoj meri da bi se izbegao poklapanje sa Cyberpunk 2077. Željno očekivani RPG CD Projekt Red-a trebalo bi da konačno stigne tog datuma.

Cyberpunk 2077 razlog za povlačenje velikog broja izlazaka igara

Bilo koji programer ili studio želi da njegova igra izađe što pre, međutim, kada je u pitanju poklapanje sa visoko očekivanim naslovima, onda je pametnije sačekati i odložiti igru. Zato u Piranha Games-u veruju da je prvi dan prodaje i marketinga toliko važan za uspešno lansiranje proizvoda i da će prelazak na drugi datum objavljivanja omogućiti MechWarrior 5: Mercenaries-u priliku i pažnju koju zaslužuje.

MechWarrior 5 je debitovao kao ekskluziva na Epic Games Store-u 10. decembra prošle godine. Postoji dobar razlog što su iz studija Piranha Games odložili Heroes of the Inner Sphere DLC i druge verzije za proleće. Taj razlog je Cyberpunk 2077.

Dodatno vreme omogućiće im da dopune MechWarrior 5 za Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S i istovremeno pokrene igru na još više platformi. To će biti prvi put da je naslov MechWarrior dostupan na konzolama od 2004. godine. Piranha tvrdi da će „to biti prvo istinsko iskustvo MechWarrior ikad na konzoli“. Srećom, promena izlaska neće uticati na rad MechWarrior Online.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet