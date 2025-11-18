Međunarodna svemirska stanica slavi 25 godina ljudskog života u svemiru

Tri astronauta iz SAD i Rusije lansirana su 31. oktobra 2000. godine iz Kazahstana i stigla na Međunarodnu svemirsku stanicu (MSS). Njihov zadatak bio je da postave sisteme za život i komunikaciju za dugoročni boravak u svemiru.

Na stanici je izvršeno više od 4.000 eksperimenata

U poslednjih 25 godina, MSS je posetilo više od 290 ljudi iz 26 zemalja, uključujući astronaute, svemirske turiste i filmske ekipe. Na stanici je izvršeno više od 4.000 eksperimenata od strane više od 5.000 istraživača iz 110 zemalja.

Evropska svemirska agencija (ESA) učestvovala je od 1988. godine, gradeći laboratoriju Columbus i više transportnih letelica. MSS je trenutno najveći objekat napravljen od strane čoveka u orbiti. Ima zapreminu od 1.005 m³ i masu od skoro 420 tona.

Stanica je bila mesto za istorijske i lične trenutke astronauta, od venčanja u svemiru do praćenja rođenja dece. MSS je takođe laboratorija za testiranje sistema podrške životu i 3D štampanja delova.

MSS je pri kraju svog tehničkog života. Planira se deorbitiranje stanice do 2030. godine, a zameniće je komercijalne platforme u niskoj orbiti za buduće misije ka Mesecu i Marsu. NASA plaća SpaceX-u skoro milijardu dolara za upravljanje spuštanjem stanice u Tihi okean 2031. godine.

Evropska strana nastaviće da učestvuje u operacijama u niskoj orbiti i traži poslovne prilike za podršku naučnim istraživanjima u svemiru.

Izvor: Euronews