Međunarodno takmičenje barista: izazov za najodvažnije

Svakodnevnica jedne mame dve devojčice i supruge jednog Nikole iz Kragujevca, koja verno i posvećeno radi kao Sales Representative, zahteva dnevni raspored u kojem se balansira između radnih i porodičnih obaveza. Međutim, strast prema svom poslu i kafi daju joj vetar u leđa da se hrabro izmesti iz rutine i oproba u nečem novom – na poziciji takmičara bariste.

Jasmina Topalović je tako odlučila da svoju kompaniju Strauss Adriatic predstavi na Međunarodnom takmičenju barista „Strauss – Master of Coffee“ koje će ove godine prvi put biti održano u online formatu, 23.novembra, bez publike uživo, ali uz pratnju i pažnju svih zaposlenih i članica Strauss Coffee kompanije.

Jasmina svakodnevno, organizovano i marljivo, vodi računa o tokovima prodaje brendova kompanije, pravi strategije i planove, brinući o svim procesima koji dovode do toga da svaki deo prodavnice bude uvek snabdeven proizvodima za verne kupce, ne zaboravljajući, pritom, na obavezan razgovor sa potrošačima. Ona će se oprobati i u novoj ulozi i tako dokazati svoju ljubav prema kafi, ali i posvećenost kompaniji u kojoj radi već sedam godina.

Posvećenom vežbom, dobro upoznata sa svojim proizvodima i aparatima koji će joj pomoći da napravi najbolji espresso napitak, motivisano i odvažno, priprema se uveliko za predstavljanje svoje ekspertize za koju će koristiti espresso kafu Beanz, sa dalekih plantaža širom sveta, premium proizvod dostupan svim ljubiteljima jedinstvenih aroma kod nas.

U pripremi za takmičenje, Jasmini je najveća podrška iskusni barista David Nisić, espresso stručnjak i trener u Strauss akademiji za bariste, u kojoj Strauss Adriatic još od 2004. godine gradi tim izvanrednih barista koji svoju strast za vrhunskim espressom prenose na nove kolege i sve one koji žele da se oprobaju u ulozi bariste. David je tu da prenese male tajne velikih majstora, koje su u pripremi espresso kafe pravo umeće, gde se za kratko vreme, od samo 20 do 40 sekundi, mora ispoštovati tačan niz koraka kako bi krajnji ishod bio šoljica izvanrednog espressa. To je osnova od koje Jasmina kreće u ovom takmičenju, a možete zamisliti koliko još brzih poteza sa usmerenim fokusom i tačnim merama je potrebno da usavrši kako bi sve prezentovala stručnom žiriju za samo sedam minuta, uz egzotične dodatke i jedinstvenu dekoraciju!

David joj je otkrio trikove za savršene espresso napitke, a zajedno su odabrali arabiku Luis Alberto, koja je stigla od farmera iz brazilske prašume, na čijoj se specifičnoj teritoriji već dvesta godina gaji ovo zrno kafe jedinstvenog porekla, zvano „žuti burbon“, zbog svoje boje. U svako zrno je utkana ljubav farmera prema kafi, farmi i zemlji iz koje dolazi a Luis Alberto ulaže svoje svoje srce i dušu kako bi svaka šoljica kafe koju napravite bila posebna. To je ono što BeanZ i ovu 100% arabiku čini autentičnim. Raste na 1000 i više metara nadmorske visine, a lokalno uzgajano zrno poseduje aromu tamne čokolade i slatkoće karamele, sa oraštastim notama pečenih badema.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovaće tri devojke i dva muškarca, predstavnici ukupno pet zemalja: Srbije, Poljske, Rumunije, Ukrajine i Izraela. Oni će svoje umeće predstaviti stručnom žiriju, u kome se, i ove godine, nalazi čuveni Shay Baniel. On je i prethodnih godina bio na čelu žirija, a njegove treninge je prošlo desetine hiljada barista. Zajedno sa njim, ukus i izbalansiranost kafe, kao i kreativnost, ocenjivaće i ostali članovi senzornog i tehničkog tima sudija. Takođe, uzeće se u obzir i prezentovanje pripreme, jer proces mora biti kvalitetan, jedinstven i jasno prikazan, a ocena dodeljena o ukupnom utisku. Ove godine će prvi put baristi pripremati dva espresso napitka.

Jasmina je odabrala dva recepta za pripremu ni malo jednostavnih napitaka: hladni napitak zvani „Tropski kapetan”, koji prenosi doživljaj egzotičnih ostrva, palme i peska, kao i topli napitak „Krem od malina“, koji sadrži Jasminino omiljeno voće, i u koji je utkana sva ljubav prema Srbiji i kafi.

Svi zaposleni kompanije Strauss Adriatic, iskreni su poznavaoci i ljubitelji kafe sa kojom rade, i svake godine se takmiče za najboljeg baristu međunarodnog Strauss Coffee takmičenja, pripremajući napitke od najbolje, premium espresso kafe. To će ove godine biti i Jasminin zadatak, a očekivanja su zaista velika, s obzirom na to da su prethodnih godina baristi Strauss Adriatic-a bili više nego uspešni, ostvarivši brojne nagrade i sjajne rezultate. Jasmina će sudijama i ostatku takmičara pokazati da najbolji baristi svoju emociju i strast prenose u šoljicu kafe i da ljubav prema kafi i načinu njenog konzumiranja nema granice.

Podelite s prijateljima

Tweet