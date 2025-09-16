Mehanička tastatura koja oživljava legendarni IBM dizajn iz 1980-ih

Radnici u kancelarijama devedesetih možda su imali loš internet, ali su zato imali pravu poslasticu na stolu – IBM Model M tastaturu.

Model M dobija novo izdanje, uz dozu nostalgije i savremene dorade

Mehaničke tastature odavno su više od običnog alata. Pisci su oduvek imali malo oruđa: nekada su to bili glineni tablici i stilus, pa guščije pero i mastilo, potom pisaća mašina, a danas računar. Papir je nestao, ali je ostao osećaj – mehanička tastatura pruža poseban, gotovo analognu vezu sa mašinom za pisanje.

Povratak klasika

IBM je Model M počeo da proizvodi davne 1985. godine. Iako se stari, restaurirani primerci i dalje mogu naći, nove verzije izrađuje kompanija Unicomp iz Leksingtona, Kentaki.

Mehaničke tastature su od početka 2000-ih doživele ponovni uspon, a njihova popularnost posebno je porasla posle 2015. godine. Danas ih koriste i entuzijasti i profesionalci, a iako na tržištu ima novih dizajna, tehnologija i proizvođača, mehaničke tastature zadržale su šarm nostalgije i starinskog kvaliteta – čak i kad im dodate šarene RGB lampice.

Unicomp Classic i New Model M

Unicomp Classic 104 tastatura gotovo u potpunosti reprodukuje originalni Model M, uključujući i čuvene buckling spring mehaničke tastere. Za razliku od današnjih Cherry MX prekidača i njihovih klonova, buckling spring je znatno tvrđi i „oštriji“ na dodir, pa je otpor prilikom kucanja veći. Mnogi korisnici upravo to smatraju najboljim mogućim osećajem pri radu.

Na sopstvenom sajtu, Unicomp čak otvoreno piše:

„Pogledajte New Model M. To je bolji proizvod od Classic verzije.“

Kompanija nastavlja da proizvodi i klasični model, ali je u novu verziju uvela i poboljšanja. New Model M ima isti mehanizam, osećaj i raspored kao original, ali u nešto manjem kućištu. Cena mu je oko 39 dolara viša od klasične reprodukcije.

Tastatura za sva vremena

Bez obzira na izbor – Classic ili New Model M – oba modela predstavljaju dragulje za ljubitelje tastatura. Najlepše od svega: ne morate rizikovati kupovinu polovnih modela sa eBaya, na kojima se možda i dalje kriju mrvice i kapljice kole iz osamdesetih.

Unicomp svojim tastaturama čuva duh IBM-ovog originala, dok ga istovremeno prilagođava savremenom vremenu. Za one kojima kucanje nije samo posao, već i zadovoljstvo, povratak Modela M predstavlja spoj nostalgije i vrhunskog kvaliteta.

Izvor: Vice