Mehaničko drvo može da zameni hiljadu pravih stabala

Odmah na početku da kažemo da cilj ovog projekta nije da ukine prave šume – niko se ne bori protiv zelenila, već za to da se dođe do negativne emisije, budući da smo stigli do toga da nulta emisija štetnih gasova više ne može da nam pomogne.

Mehanička stabla liče na futurističke stubove, a dizajnirali su ih stručnjaci sa Univerziteta u Arizoni (ASU). Iako spolja ne liči na prava stabla, veštačka takođe isisavaju ugljen-dioksid iz atmosfere i to mnogo brže. Visoka su nešto preko devet metara, a umesto lišća imaju po 150 diskova. Efikasnija su u prečišćavanju vazduha jer ugljen-dioksid skladište i zauvek ga uklanjaju iz vazduha.

Ova stabla rade uz pomoć vetra, što znači da ne troše energiju na prečišćavanje. Kada je drvo „puno“, stablo se zatvara i zadržava štetne gasove unutra. Projekat je najavljen još 2020, a nakon toga su se pojavili i prvi prototipi. Mnogi već postavljaju pitanje da li će nas baš ovakve „šume“ spasiti od katastrofe na koju naučnici upozoravaju već decenijama.

Jedno veštačko stablo može da zameni hiljadu pravih kada je isisavanje ugljen-dioksida u pitanju, pa nam ostaje da se nadamo da će ovakvo drveće početi da niče širom sveta, okruženo pravim šumama, jer drveća nikad dosta.

Podelite s prijateljima

Tweet