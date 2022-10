Meki robot raste kao biljka da bi mogao da putuje kroz uske prostore

Na Univerzitetu u Minesoti, istraživači su razvili meki robotski sistem koji može da “raste” kao biljka.

Pomoć za pristup teško dostupnim delovima tela

Mehanizam mu omogućava da putuje kroz teško dostupna područja, kao što su vijugavi gastrointestinalni trakt ili vaskulatura. Sistem funkcioniše ekstrudiranjem tečnosti kroz otvor u uređaju, a istovremeno proces fotopolimerizacije rezultira brzim očvršćavanjem tečnosti u čvrstu strukturu. Uređaj osvetljava ekstrudirane tečne monomere, pokrećući fotopolimerizaciju. Ovaj proces oponaša način na koji biljke postepeno dodaju materijal svojim vrhovima koji rastu i vrhovima korena. Istraživači se nadaju da bi tehnologija mogla da obezbedi mekane robote koji mogu lakše da putuju do teško dostupnih delova tela.

Meki roboti ulaze na put u medicinskoj sferi, sa svojom sposobnošću da stupe u interakciju sa našim mekim tkivima bez rizika od abrazije i oštećenja koja dolaze sa čvršćim uređajima. Međutim, samo mekoća možda neće biti dovoljna za pristup svuda u telu. U neke prostore je teško putovati, a mnoge od „puteva“ kroz naše telo, kao što su gastrointestinalni trakt i naša vaskulatura, su izuzetno vetroviti, što čini izazovom bezbedno manevrisanje robotskim sistemom kroz njih. Ove istraživače je inspirisao način na koji biljke rastu da razviju tehniku koja može pomoći mekom robotu da se kreće u uskim prostorima. „Bili smo zaista inspirisani načinom na koji biljke i gljive rastu“, rekao je Metju Hausladen, istraživač uključen u studiju.

„Preuzeli smo ideju da biljke i gljive dodaju materijal na krajeve svojih tela, bilo na vrhove korena ili na njihove nove izdanke, i to smo preveli u inženjerski sistem. Uređaj radi tako što izbacuje tečnost iz rupe. Kako se to dogodi, tečni rastvor monomera se aktivira pomoću svetlosti, pokreće proces fotopolimerizacije i rezultira čvrstim polimernim „stabljikom“ koji izlazi iz zadnjeg dela robota. Ova fleksibilna i stalno rastuća stabljika pomaže da se robot gura kroz uske i krivudave prostore. Istraživači se nadaju da bi ova tehnika mogla dovesti do novih tipova mekih robota koji imaju jedinstvene prednosti u pristupu teško dostupnim delovima tela.

Izvor: Medgadget

Podelite s prijateljima

Tweet